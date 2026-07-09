به منظور شرکت سران طوایف و نخبگان علمی فرهنگی کاراوان بزرگان طوایف از فرودگاه بین المللی زاهدان عازم مشهد مقدس شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان وبلوچستان با اشاره به علاقه مندی شدید مردم سیستان و بلوچستان به رهبر شهید گفتند این اعزام بخشی از ادای دین سران طوایف به رهبر شهید است.

منصور بیجار گفت: علاوه بر برگزاری مراسم ویژه و خاص به مناسبت گرامیداشت رهبر شهید هم استاتی‌ها ما از سبستان و بلوچستان در غالب سه گروه به مشهد مقدس رفته‌اند.

وی افزود: گروه اول کسانی هستند که با خودرو‌های شخصی عازم مشهد شده‌اند و‌گروه دوم هم افرادی بوده‌اند که توسط ناوگان عمومی شامل ۴۰۰ دستگاه اتوبوس اعزام شده‌اند و‌گروه سوم نیز سران طوایف بزرگان و‌نخبگان استان بوده‌اند که با عنوان پرواز وحدت اسلامی شامل ۱۰۰ نفر اعزام شدند.

استاندار همچنین افزود: تمامی خدمات اسکان و پذیرایی در مشهد آماده است.