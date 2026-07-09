رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از رونق بی‌سابقه مبادلات مرزی در استان خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، صادرات محصولات کشاورزی از گمرکات استان با رشد ۲ برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۵۱۶ هزار تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری افزود: این استان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با ثبت افزایش ۹ برابری واردات محصولات کشاورزی و رساندن آن به ۶۱۱ هزار تن، توانسته است جایگاه راهبردی خود را در زنجیره تأمین و تبادلات تجاری منطقه تثبیت کند.

وی با اشاره به روان‌سازی فعالیت‌های تجاری در پایانه‌های مرزی با حمایت‌های استاندار آذربایجان‌غربی اظهار کرد: همگام با جهش صادرات، حجم ترانزیت کالاهای کشاورزی از مبادی مرزی استان نیز با افزایش ۲ برابری همراه بوده و به ۶۶۹ هزار تن رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تاکید بر اهمیت صیانت از امنیت زیستی کشور تصریح کرد: با توجه به این حجم از تردد کالایی در مرزها، سازمان جهاد کشاورزی با تشدید نظارت‌های قرنطینه‌ای، تمامی توان خود را برای جلوگیری از ورود هرگونه آفت یا بیماری گیاهی به داخل کشور به‌کار گرفته است.

اصغری با بیان اینکه بازرسی‌های بهداشتی در گمرکات ورودی با دقت مضاعفی دنبال می‌شود، گفت: هدف از این اقدامات، ایجاد توازن میان تسهیل تجارت بین‌الملل و حفظ امنیت زیستی است تا در کنار بهره‌مندی از فرصت‌های صادراتی، از سلامت تولیدات داخلی در برابر تهدیدات زیستی و نباتی محافظت شود.

وی در تشریح سبد کالاهای صادراتی بخش کشاورزی استان اظهار کرد: محصولات اصلی صادر شده از مرزهای آذربایجان‌غربی شامل پسته، خرما، سیر، سیب درختی، گوجه‌فرنگی، کشمش، خشکبار و قیسی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین درباره عمده کالاهای وارداتی در این مدت گفت: در بخش واردات نیز کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی نظیر برنج، نخود، دانه آفتابگردان، بذر پنبه، کنجاله سویا، دانه ذرت و دانه سویا بیشترین حجم اقلام ثبت‌شده در گمرکات استان را به خود اختصاص داده‌اند.