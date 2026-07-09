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رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از اجرای ۸۰ درصدی الگوی کشت در پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: با تکمیل سامانه مدیریت الگوی کشت و راهاندازی مرکز پایش تولید کشاورزی، امکان رصد دقیق سطح زیرکشت و پیشبینی تولید محصولات کشاورزی در کشور فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گلمحمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست گفت: مرکز پایش تولید کشاورزی کشور با اتصال چهار سامانه تخصصی شامل سامانه الگوی کشت، ایستگاههای مجازی هواشناسی، سامانه مزرعه من و سامانه پایش ماهوارهای سطح زیرکشت راهاندازی شده و اکنون بخش عمده این سامانهها بهصورت کامل در حال بهرهبرداری هستند.
وی افزود: سامانه الگوی کشت تکمیل شده و سال گذشته نسخه جدید الگوی کشت محصولات زراعی از طریق این سامانه ابلاغ شد. همچنین الگوی تولید در بخشهای شیلات، محصولات باغی و گیاهان دارویی نیز به این سامانه افزوده شده است.
رئیس سازمان تات با اشاره به برنامههای پیشرو گفت: تا پایان تابستان امسال الگوی تولید محصولات گلخانهای و زراعت چوب و تا پایان سال نیز الگوی تولید محصولات دامی ابلاغ خواهد شد. همزمان، الگوهای ابلاغی سال گذشته نیز بهروزرسانی میشوند.
غلامرضا گلمحمدی درباره میزان تحقق الگوی کشت گفت: در پایان سال ۱۴۰۳، حدود ۸۰ درصد الگوی کشت ابلاغی در کشور اجرایی شده است. گزارش نهایی عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز با توجه به شرایط خاص ماههای پایانی و وقایع اخیر، طی یک ماه آینده منتشر خواهد شد.