استاندار آذربایجانغربی:
مرز کوزهرش سلماس ظرفیت مهمی برای توسعه ترانزیت آذربایجانغربی است
استاندار آذربایجانغربی گفت: مرز کوزهرش سلماس با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای موجود، میتواند به یکی از محورهای مهم توسعه مبادلات تجاری، رونق اقتصادی منطقه و افزایش توان ترانزیتی استان تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
رضا رحمانی گفت: راهاندازی این پایانه مرزی از طرحهای مهم استان به شمار میرود که تکمیل و بهرهبرداری از آن نیازمند تسریع در اجرای زیرساختها، رفع موانع موجود و همکاری همه دستگاههای مرتبط است.
وی با اشاره به اهمیت مرزهای آذربایجانغربی در توسعه اقتصادی کشور افزود: استفاده از ظرفیتهای مرزی، ایجاد مسیرهای جدید برای تجارت و تقویت زیرساختهای ارتباطی و گمرکی میتواند زمینهساز افزایش اشتغال، رونق تولید و توسعه پایدار مناطق مرزی شود.
استاندار آذربایجانغربی ادامه داد: در بازدید امروز روند اجرای طرحهای عمرانی، میزان پیشرفت زیرساختهای مورد نیاز و اقدامات انجام شده برای آمادهسازی پایانه مرزی کوزهرش مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستگاههای اجرایی با برنامهریزی دقیق، روند تکمیل این پروژه را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
رحمانی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای شهرستان سلماس در حوزه تجارت مرزی گفت: فعال شدن این مرز میتواند نقش مؤثری در تقویت ارتباطات اقتصادی، افزایش مبادلات با کشورهای همسایه و ارتقای جایگاه آذربایجانغربی در شبکه ترانزیتی منطقه داشته باشد.
وی همچنین بر پیگیری مستمر مسائل مربوط به تکمیل پایانه کوزهرش تأکید کرد و افزود: تلاش مدیریت استان بر این است که با فراهم کردن زیرساختهای لازم، زمینه بهرهبرداری هرچه سریعتر از این ظرفیت مهم اقتصادی فراهم شود.