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وزیر علوم در مراسم اجتماع بزرگ دانشگاهیان سراسر کشور در خونخواهی رهبر شهید ایران گفت: آمریکاییها با ارزیابی غلط دست به اقدام زدند و فکر کردند با ترور شخص اول کشور نظام دچار فروپاشی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر سیمایی صراف در مراسم اجتماع بزرگ دانشگاهیان سراسر کشور در خونخواهی رهبر شهید ایران گفت: آمریکاییها با این همه اندیشکده و جاسوس باز هم ارزیابی غلط داشتند.
وزیر علوم افزود: آمریکاییها با ارزیابی غلط دست به اقدام زدند و فکر کردند با ترور شخص اول کشور نظام دچار فروپاشی میشود.