وزیر علوم در مراسم اجتماع بزرگ دانشگاهیان سراسر کشور در خونخواهی رهبر شهید ایران گفت: آمریکایی‌ها با ارزیابی غلط دست به اقدام زدند و فکر کردند با ترور شخص اول کشور نظام دچار فروپاشی می‌شود.

ارزیابی غلط آمریکایی‌ها با این همه اندیشکده و جاسوس

ارزیابی غلط آمریکایی‌ها با این همه اندیشکده و جاسوس

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر سیمایی صراف در مراسم اجتماع بزرگ دانشگاهیان سراسر کشور در خونخواهی رهبر شهید ایران گفت: آمریکایی‌ها با این همه اندیشکده و جاسوس باز هم ارزیابی غلط داشتند.

وزیر علوم افزود: آمریکایی‌ها با ارزیابی غلط دست به اقدام زدند و فکر کردند با ترور شخص اول کشور نظام دچار فروپاشی می‌شود.