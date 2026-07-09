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مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان تهران از شناسایی و احیای دو هزار هکتار زمین بایر و اختصاص ۱۷۰۰ هکتار از این اراضی برای تولید انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ یدالله مظاهری، مدیر امور اراضی استان تهران، با اشاره به توسعه حوزه انرژیهای خورشیدی اظهار کرد که حدود ۱۷۰۰ هکتار زمین به سرمایهگذاران واگذار شده و بخش زیادی از تجهیزات نصبشده، هماکنون به شبکه برق متصل و در حال تولید انرژی هستند. وی همچنین از احیای دو هزار هکتار زمین بایر و بازگشت آنها به چرخه تولید خبر داد.
مظاهری با پرداختن به دستاوردهای دیگر این سازمان، از حل مشکل ۳۰ ساله تعاونی دو هزار نفری امیرالمؤمنین (ع) در پاکدشت خبر داد و گفت: اعضای این تعاونی پس از سالها بلاتکلیفی، اکنون در حال دریافت پروانهها و انجام امور قانونی خود هستند.
وی همچنین از اجرای طرح «حکاک» با هدف جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در نقاط بحرانی و صیانت از امنیت غذایی خبر داد و افزود: تاکنون چندین مرحله از این عملیات با موفقیت انجام شده است.
مدیر امور اراضی استان تهران در پایان با اشاره به روند یکپارچهسازی اراضی و تجمیع ۱۵۰۰ هکتار زمین، از صدور بیش از ۸۰ فقره سند رسمی کشاورزی با همکاری اداره ثبت خبر داد و تأکید کرد که روند صدور سایر اسناد نیز بهزودی تسریع خواهد شد.