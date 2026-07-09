رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی آذربایجان‌غربی گفت: میزان بارندگی سال آبی جاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به ۳۹۱ میلی‌متر رسیده که نشان‌دهنده رشد ۶۷ درصدی نسبت به سال گذشته و افزایش ۳۳.۴ درصدی در مقایسه با دوره بلندمدت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آزاد توحیدی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی دارای سه حوضه آبریز اصلی است، افزود: حوضه زاب امسال پربارش‌ترین حوضه آبی در استان گزارش شده که یک‌هزار و ۱۹۶ میلی‌متر بارندگی در آن ثبت شده است؛ این میزان بارش نسبت به سال گذشته که ۵۸۱.۶ میلی‌متر بود، افزایش ۶۱۴.۴ میلی‌متری و رشد ۱۰۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی درباره وضعیت بارندگی در شمال استان اظهار کرد: در حوضه آبریز ارس نیز امسال ۲۲۰.۷ میلی‌متر بارندگی ثبت شده، در حالی که سال گذشته میزان بارش‌ها در این حوضه ۱۷۸.۵ میلی‌متر بود که مقایسه این دو آمار حاکی از افزایش ۲۳.۷ درصدی بارش‌های امسال نسبت به پارسال است.

رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی آذربایجان‌غربی با اشاره به میانگین بارش‌های کل استان تصریح کرد: میانگین بارندگی استان در سال آبی گذشته ۲۶۹.۱ میلی‌متر بود که در سال جاری این میزان با ۶۶.۸ درصد افزایش، به ۴۴۸.۸ میلی‌متر رسیده است.

توحیدی گفت: شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر واقع در حوضه آبریز زاب، بیشترین میزان بارندگی استان را به خود اختصاص داده‌اند و به ترتیب با ثبت یک‌هزار و ۲۷۲.۹ و یک‌هزار و ۱۱۹ میلی‌متر بارندگی، پیشتاز بارش‌های امسال تا ۱۶ تیرماه جاری هستند.

وی به وضعیت بارش‌ها در پهنه شمالی استان نیز اشاره کرد و افزود: اگرچه برخی شهرستان‌های شمالی و شمال‌غربی مانند شوط با ۱۴۷.۴ میلی‌متر، خوی با ۱۹۰.۵ میلی‌متر و پلدشت با ۱۹۳.۲ میلی‌متر در رده مناطق کم‌بارش‌تر قرار دارند، اما ثبت بارش در تمامی ایستگاه‌ها نشان‌دهنده بهره‌مندی مناسب سراسر استان از نزولات جوی در سال آبی جاری است.