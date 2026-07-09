آغاز تشکیل پرونده برای متقاضیان زراعت چوب در کهگیلویه و بویراحمد
رییس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۰۰ هکتار از زمینهای آبی استان امسال برای زراعت چوب در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رییس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به آغاز تشکیل پرونده برای متقاضیان زراعت چوب، گفت: ۱۰۰ هکتار از زمینهای آبی استان در سالجاری برای این طرح در نظر گرفته شده است.جواد رحیمیان افزود: تشکیل پرونده برای تامین نهال زراعت چوب رایگان در استان آغاز شده است و متقاضیان میتوانند به ادارههای منابع طبیعی مراجعه کنند.
وی ادامه داد: زراعت چوب در نیمه دوم سال جاری در مناطق گرمسیری و سردسیری کهگیلویه و بویراحمد آغاز میشود، اما با توجه به اینکه نهال بهصورت رایگان تامین میشود مراحل مقدماتی این فرایند آغاز شده است.
رییس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اضافه کرد: سال گذشته ۱۳۰ هزار اصله نهال در ۱۰۰ هکتار از اراضی استان برای زراعت چوب توزیع شد.
رحیمیان با بیان اینکه نهالهای زراعت چوب از گونههای اوکالیپتوس یا صنوبر و مقاوم در برابر کم آبی است، تاکید کرد: رشد این گونهها در دورانهای خشکسالی و در صورت نبود آب متوقف میشود، اما برخلاف سایر گیاهان خشک نمیشود.
رییس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: زراعت چوب با کشت اوکالیپتوس یا صنوبر به عنوان یک صنعت سبز مطرح است که میتواند درآمد خوبی برای صاحبان زمینهای آبی بههمراه داشته باشد و به حفاظت از جنگلها هم کمک می کند.
وی با بیان اینکه طبق برنامهریزی صورت گرفته کشت اوکالیپتوس برای مناطق جنوبی و گرمسیری و صنوبر برای مناطق سردسیر در نظر گرفته شده است، افزود: دولت برای تشویق بهرهبرداران، نهال را تهیه و بهصورت رایگان بین آنان توزیع میکند.
رحیمیان با اشاره به اینکه چوب یکی از ابزارهای پرکاربرد در زندگی بشر محسوب میشود و منبع اصلی تأمین آن هم جنگل است، تاکید کرد: یکی از بهترین راهکارها برای تامین چوب مورد نیاز زراعت چوب است.
وی اضافه کرد: با افزایش جمعیت کشور و نیاز صنایعی مانند مبلمان به چوب، کاشت گونههای تُند رشد مثل صنوبر یا گونههای چند منظوره مثل اکالیپتوس، گونههای میوه ده مانند فندق و همچنین گونههایی مانند اقاقیا با هدف تولید گل برای زنبورداری و زیباسازی فضای شهری و روستایی افزون بر تولید محصولات جنبی به تولید چوب نیز منجر میشود.
رحیمیان با اشاره به اینکه انجام زراعت چوب برای بهرهبرداران تا چهار سال قابل برداشت است و در هر هکتار ۶۰۰ متر مکعب چوب تولید میشود، تاکید کرد: درآمد حاصل از این صنعت خوب است.
وی افزود: بیشتر زمینهای آبی مناطق گرمسیری و سردسیری استان مستعد کاشت درختان صنوبر و اوکالیپتوس است.
رییس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: به دلیل نیاز کشور محصولات تولیدی زراعت چوب با قیمت خوبی به فروش میرسد که این امر فرصت خوبی برای فعالیت در زراعت چوب است.