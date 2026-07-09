به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو ی، معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: افزایش ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، پیش‌فروش هوشمند بلیت، تشدید نظارت بر ناوگان و توسعه ظرفیت پایانه‌های مسافربری از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی شده برای خدمت‌رسانی به زائران است.

مسعود قاسمی در آستانه برگزاری مراسم تشیع گسترده رهبر شهید انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اقدامات انجام شده این نهاد، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده زائران و عزاداران از سراسر کشور، مجموعه حمل‌ونقل جاده‌ای استان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، برنامه‌ریزی جامعی را برای ارائه خدمات مناسب و تأمین جابه‌جایی ایمن و روان مسافران در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: مهم‌ترین اقدام پیش‌بینی شده در این حوزه، افزایش ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری است تا پاسخگوی حجم بالای تقاضای سفر در ایام برگزاری مراسم باشد.

به‌کارگیری بیش از ۴ هزار دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تأمین ناوگان مورد نیاز گفت: بیش از چهار هزار دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران مراسم تشییع رهبر شهید پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: این ظرفیت علاوه بر ناوگان فعال استان، از طریق ناوگان کمکی سایر استان‌ها و همچنین ناوگان در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی، کارخانه‌ها، معادن و سایر مجموعه‌هایی که دارای ناوگان عمومی هستند، تأمین خواهد شد.

قاسمی خاطرنشان کرد: استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود موجب خواهد شد خدمات حمل‌ونقل بدون وقفه و متناسب با حجم تقاضا به زائران ارائه شود و زمان انتظار مسافران نیز به حداقل برسد.

پیش‌فروش هوشمند بلیت برای مدیریت تقاضای سفر

وی یکی دیگر از برنامه‌های مهم این اداره‌کل را مدیریت هوشمند فروش بلیت عنوان کرد و افزود: پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای ایام برگزاری مراسم در دستور کار قرار گرفته است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: اجرای این طرح ضمن ایجاد امکان برنامه‌ریزی مناسب برای زائران، به مدیریت تقاضای سفر، توزیع مناسب مسافران در ساعات مختلف و جلوگیری از ازدحام در پایانه‌های مسافربری کمک خواهد کرد.

وی اضافه کرد: بهره‌گیری از سامانه‌های فروش بلیت، علاوه بر افزایش نظم در اعزام ناوگان، امکان مدیریت بهتر ظرفیت اتوبوس‌ها و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مسافران را فراهم می‌کند.

تشدید نظارت بر مدیران فنی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی

قاسمی با تأکید بر اهمیت ایمنی سفر‌های جاده‌ای اظهار کرد: نظارت بر عملکرد مدیران فنی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری، به‌ویژه در پایانه مسافربری امام رضا (ع)، از جمله برنامه‌های ویژه این اداره‌کل در ایام برگزاری مراسم است.

وی افزود: مدیران فنی موظف هستند وضعیت ناوگان را از نظر سلامت فنی، تجهیزات ایمنی و آمادگی برای انجام سفر کنترل کنند تا خدمات حمل‌ونقل با بالاترین سطح ایمنی به زائران ارائه شود.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی همچنین از تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی خبر داد و گفت: تمامی ناوگان فعال باید از نظر وضعیت فنی مورد ارزیابی قرار گیرند تا از تردد وسایل نقلیه فاقد شرایط لازم جلوگیری شود.

افزایش ظرفیت پایانه‌های مسافربری و ایجاد پارکینگ‌های جدید

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای مدیریت ورود و خروج ناوگان خاطرنشان کرد: علاوه بر پایانه مسافربری امام رضا (ع)، شش محل دیگر نیز برای توقف و استقرار اتوبوس‌های برون‌شهری پیش‌بینی شده است.

قاسمی افزود: ایجاد این فضا‌ها موجب کاهش ازدحام در پایانه اصلی، توزیع مناسب ناوگان، تسریع در خدمات‌رسانی و مدیریت بهتر تردد اتوبوس‌ها خواهد شد.

وی ادامه داد: تمامی این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی و ایجاد نظم در اعزام و پذیرش مسافران انجام شده است تا زائران با کمترین مشکل از خدمات حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

تأمین سفری ایمن و روان؛ اولویت اصلی راهداری

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با تأکید بر آمادگی کامل این مجموعه برای خدمت‌رسانی اظهار کرد: تمامی برنامه‌ها و اقدامات پیش‌بینی شده با هدف تأمین سفری ایمن، روان و منظم برای زائران مراسم تشییع رهبر شهید اجرا شده است.