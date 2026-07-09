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امروز پیکر پاک شهید سروان علیرضا معینی رودبالی از شهدای جنایت آمریکایی صهیونی در حمله به پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر در امامزاده هاشم این پایگاه تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ به دنبال تجاوز باند تبهکار آمریکایی صهیونی به پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر، سروان علیرضا معینی رودبالی از دلاورمردان نیروی هوایی ارتش بر اثر اصابت پرتابههای دشمن به شهادت رسید.
امروز هجدهم تیرماه همزمان با آخرین وداع مردم با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس، همرزمان شهید، این فرزند رشید انقلاب را در مرقد مطهر امامزاده هاشم بوشهر تشییع کردند.
آیین وداع با این شهید والامقام امشب در میدان امام خمینی بوشهر برگزار میشود.
سپس پیکر پاک این شهید برای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش شهرستان سپیدان استان فارس منتقل میشود.
شهید معینی پنجاه و نهمین شهید جنگ تحمیلی سوم در استان بوشهر است.