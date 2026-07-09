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فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به اینکه دشمن گروهکهای تروریستی - تجزیهطلب را برای حمله به ایران کاملا آماده کرده بود، گفت: سپاه و ارتش دوشادوش هم در اقدامی پیشدستانه مواضع این گروهکها را درهم کوبیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه با حضور در شبکه خبر به بیان جزئیاتی از نقش نیروی زمینی سپاه در جنگ تحمیلی سوم و راهبردهای آینده برای مقابله با دشمن آمریکایی - صهیونی پرداخت.
مشروح این گفتوگو در ادامه آمده است:
رهبر شهیدمان همیشه تأکید میکردند که ایران در همه جهتها باید در مسیر ایران قوی حرکت کند و یکی از حوزههای مهم مباحث امنیتی و دفاعی کشور بود. شما و همکاران شما در نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکیدهای رهبر شهید و آنچه توصیه میکردند چگونه پیش رفتید که ما ماحصل آن را در جنگ تحمیلی سوم حس کردیم و به دنیا نشان دادیم؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی، رهبر شجاع ما یک نگاه همه جانبهای به همه موضوعات ازجمله بحث دفاعی کشور که مطالعات زیادی که از ارتشهای دنیا داشتند و کاملاً به بحثهای نظامی و ارتشهای دنیا مسلط بودند و بر همین اساس طراحی میکردند و مجموعه نیروهای مسلح براساس نگاه ویژه حضرت آقا خصوصاً در مسائل علمی و فناوریهای جدید و همیشه میفرمودند که جنگهای آینده جنگهای فناوری است، توجه ویژه به این موضوع داشتند و پیگیر این موضوع بودند. با نگاه وسیعی که داشتند مسیر و راه روشن بود و همه نیروهای مسلح در همه دستگاهها، هم ارتش و هم سپاه و هم نیروی انتظامی، همه براساس طراحی که حضرت آقا داشتند حرکت میکردند و حضرت آقا موضوع را پیگیری میکردند که این حرکتهایی که انجام شده است چقدر به نتیجه رسیده است. خصوصاً تأکیدی که برای مقابله با دشمن و شرایطی که پیش میآید، آمادگیهایی که در لحظه اول بتوانیم پاسخ بدهیم. بعد از جنگ ۱۲ روزه که در جنگ ۱۲ روزه هم اقدامات خیلی خوبی انجام شد و بعد از جنگ ۱۲ روزه مجدداً بازطراحی خواستند که برای مقابله با دشمن ما باید توجه ویژه داشته باشیم و یک طراحی جدیدتری داشته باشیم. ایشان هدایت کردند و نتیجه آن را در جنگ رمضان دیدیم که نیروهای مسلح با قدرت و قوت وارد شدند. بعد از اینکه امام بزرگوار ما به شهادت رسیدند و فرماندههای ما به شهادت رسیدند، ۲ ساعت بعد پاسخ داده شد. این دلیل طراحی و برنامه ریزی دقیقی بود که حضرت آقا تأکید داشتند و نیروهای مسلح این موضوع را با جدیت پیگیری کردند و شهید سردار پاکپور هم شبانه روز وقت گذاشتند و این فرمایشات حضرت آقا را در کف میدان پیاده کردند و توانستند به راحتی در همان ساعتهای اولیه پاسخ بدهیم.
به سردار پاکپور اشاره کردید، قدرت عملیاتی، نگاه ویژه به موضوعات امنیتی و دفاعی و نظامی، آن چیزی که راهبرد اساسی عملیات و انجام عملیات در میدان بود، مسیری که طی شد تا رسیدیم را بفرمایید؟
سردار پاکپور ویژگیهای خیلی خاصی داشتند و بسیار فرد توانمند، شجاع و بصیری در میدان بودند و قدرت طراحی خیلی خوبی داشتند. درقبل از جنگ رمضان شاید کمترین استراحت را داشتند، شبانه روز تلاش میکردند با برگزاری بازیهای جنگ متفاوتی که برای همه نیروها طراحی کرده بودند و اینها تمرین میشد و پیگیری مجدانه برای اینکه ما در حوزه فناوریها تغییراتی بدهیم، با توجه به جنگ ۱۲ روزه، هم در حوزه موشکی و پهپادی و در موضوعات مختلف. در حوزه امنیت پایدار هم ایشان محور امنیت پایدار در منطقه شمال غرب و جنوب شرق بودند و شبانه روز هم آنجا تلاش کردند و حاصل تلاش شان را هم میبینیم، آن امنیتی که ایشان سالها تلاش کردند و اقداماتی که انجام دادند. حضرت آقا فرمودند که سردار پاکپور اقدامات خیلی خوبی در شمال غرب و جنوب شرق انجام دادهاند، شما هم تلاش کنید و پیگیری کنید و این اقدامات را افزایش بدهید.
در مقاطع زمانی مختلف شاهد تهدیدها لفاظیهای دشمن مبنی بر پیاده کردن نیروهای زمینی و نفوذ زمینی از طریق مرزها هستیم. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه به خوبی دفع تهدید کردهاند و تهدیدها را از مرزهای کشور دور کردهاند. از این آمادگیها و حرکت در مسیر ایران قوی بفرمایید؟
دشمن در طراحی که در منطقه شمال غرب و جنوب شرق اقدامات و هزینههای زیادی انجام داد و تجهیزات و امکانات زیادی دراختیار گروههای ضدانقلاب قرار داد. تلاش کرد به قول خودش بین گروهها یک انسجامی ایجاد کند و بعد اسم این گروهها را عوض کرد و مثلاً در جبهه مبارزه مردمی گذاشت. امکانات جدیدی را هم دراختیار گروهها قرار داد، تعداد زیادی خودرو خریداری کرد و دراختیار گروهها قرار داد. پول و امکاناتی که ترامپ هم اشاره کرد که امکانات زیادی را دراختیار آنها قرار دادهایم. اما هوشیاری ملت ایران هم در منطقه شمال غرب و هم در جنوب شرق این توطئههای دشمن با حضور مقتدرانه نیروهای مسلح سپاه و بسیج و همه عزیزان اینها خنثی شد. طراحی و نقشه دقیقی داشتند و همزمان با عملیات امریکا قرار بود عملیات آنها شروع شود، اقدامات زیادی هم انجام دادند، اما اقداماتی که انجام شد اقدامات پیش دستانه بود، یعنی قبل از اینکه آنها بتوانند کاری انجام بدهند، سپاه پاسداران و مجموعههای نیروهای مسلح درکنار هم با قدرت اقدامات خیلی خوبی با توکل بر خدا انجام شد. همه اینها را من هدایتها و عنایتهای الهی میدیدم که همه نقشههای دشمن نقش برآب شد. بعضیها هم توهم زده بودند که فکر میکردند که با این طراحی که دشمن دارد کار جمهوری اسلامی تمام است، در روزهای اول جنگ آنها دنبال اقداماتی بودند، اما با توکل بر خدا و طراحی که مقام معظم رهبری داشتند و اینها را پیش بینی میکردند، پیش بینیهای دقیقی حضرت آقا داشتند در حوزههای نظامی که دشمن اگر خواست بیاید چه اقداماتی انجام میدهد، برنامه ریزی هایش به چه شکلی است و استفاده از چه ظرفیتهایی را مدنظر دارد. اینها خیلی مهم بود، پیش بینی که حضرت آقا فرمودند که اگر دشمن بیاید این ملت مبعوث میشوند، واقعاً این عنایت الهی بود و معجزه الهی بود که این مبعوث شدن ملت و ملت با همه وجود به میدان آمدند.
این صحنههایی که شما در جنگ تحمیلی اخیر دیدهاید، چقدر به شما و بچههای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایام جنگ قوت و صلابت میداد برای اینکه با ارادهتر مثل همیشه از مرزهای کشور دفاع کنید؟
آن چیزی که ما در صحنه میدیدیم یک معجزه الهی بود این برای بچهها خیلی مهم بود که ما تحقق آیات الهی را هم میدیدیم. در منطقه شمال غرب و جنوب شرق، تمام مراکز ما مخصوصاً در شمال غرب تمام پایگاهها و مراکز ما بمباران شد. مردم با تمام وجودشان زندگی شان را دراختیار نیروهای مسلح گذاشتند، منزل شخصی شان و امکاناتشان را، این معجزه الهی بود. مثلاً در جزایر مردم وضع خوبی نداشتند ولی با همین کمبودی که داشتند با همه وجودشان کمک میکردند، طرف با همه وجودش به میدان آمده است و زندگی اش را دراختیار بچهها قرار میداد. این خیلی تقویت روحیه بود، اینکه ملت کنارش است و با همه توان به میدان آمده است. این باعث شد که با این انسجام و این وحدت خدای متعال نظر کرد و ملت ایران پیروز شد.
حاکمیت، ملت، دولت، نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، بخشهای مختلف سپاه پاسداران درکنار ارتش جمهوری اسلامی ایران و یک بدنه واحد برای دفاع از کشور. این انسجام چقدر مهم است و برای حفظ این انسجام چه کاری باید انجام داد؟
یکی از دلایل شکست دشمن همین انسجام و وحدت است که امروز دشمن تمام تلاش اش برای هدف قرار دادن صفوف مستحکم ملت ایران و نیروهای مسلح است. این هم جزء طراحیها و جنگ هایشان است که بارها حضرت آقای شهید و هم امام حاضرمان بارها تذکر دادند، این براساس همان آیات قرآنی، این انسجام و وحدت باعث برکات زیادی شد، هم برای جامعه، هم برای ملت، هم برای نیروهای مسلح و باعث پیروزی شد و این را باید حفظ کنیم. این وعده الهی است و هرچه ما به عنایتهای الهی توجه داشته باشیم یقیناً خداوند در همه صحنهها کمک مان میکند. آنچه اتفاق افتاد این عنایت الهی بود که کمک کرد و در صحنههای مختلف ما موفق شدهایم. ملت عزیز ایران توانست مشکلات را پشت سر بگذارد، حضور مردم و حضور نیروهای مسلح خیلی مهم بود. وقتی آن همه حجم از بمباران، در جزایر، دور و بر بچهها آب، بمباران میکردند، ولی احساس ترس نبود، این جز عنایت و توکل خداوند چیز دیگری نبود. یکی از جزایر ما را در یک شب ۲۷۰ موشک زدند، ولی بچهها خیلی باروحیه و خیلی شجاعانه بودند و نکتهای که میگفتند اینکه میگفتند امروز اسلام درخطر است و ما پای اسلام ایستادهایم. این خیلی نگاه عمیق و روشنی است که نیروی کف میدان به غیر از اینکه پای اسلام و پای فرمان الهی بایستد. به قول بچهها میگفتند ما آمدهایم فرمان الهی را روی چشم مان بگذاریم و اجرایی کنیم و غیر از این مأموریتی نداریم و این خیلی مهم است. یعنی کف میدان با همه وجودش دنبال تعریف و تمجید نبودند تا کاری انجام بدهند فقط به رضای الهی فکر میکردند و این چیزی است که باعث شکست دشمن میشود.
دشمنی داریم که ۴۷ سال دشمنی را تا سرحد جایی که میتوانسته است با ما انجام داده است. این دشمنی همچنان ادامه دارد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه در نیروی زمینی به دلیل تهدیدهایی که همیشه در مرزهای کشور وجود دارد، چقدر آمادگی دارد؟
با برنامه ریزی که انجام شده است و اقداماتی که انجام شده است و نگاهی که حضرت آقا روی آن تأکید داشتند و میفرمودند این نگاه توحیدی باید تقویت شود. آقا با همه وجودشان پای توحید ایستادند، در هیچ شرایطی از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تا الان هرچه بررسی کنید میبینید فرمایشات ایشان نگاهشان توحیدی است و ذرهای هم تغییر نکرده است. همیشه سفارش میکردند که نیروی رزمندهای موفق میشود که ایمان قوی داشته باشد، اتکای او به خداوند باشد، خلاقیت و نوآوری و توانایی و مهارت در وجود این نیرو ایجاد شود. وقتی نیرویی این نگاه توحیدی را داشته باشد، از نظر خلاقیت، نوآوری و مهارت و توانمندی میتواند با هر دشمنی مقابله کند. چون این نیرو وقتی با قدرت ایمان است این ابزاری که در دست او قرار دارد از آن چند برابر استفاده میکند، چون نیروی ایمان به او کمک میکند. امروز دشمن یک طراحی مجددی در حوزه جنگ ترکیبی انجام داده است، با تمام تلاش اش میخواهد کاری را که نتوانست در جنگ نظامی انجام بدهد، در جنگ ترکیبی انجام بدهد تا به شکلهای مختلف در بین صفوف ملت در امت اسلامی تفرقه ایجاد کند و بتواند مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. این مشکلات ممکن است از راه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی باشد و برخی از اوقات با کار نفوذی که انجام میدهد در جامعه مشکلاتی را برای امت اسلامی ایجاد کند. امروز هوشیاری ما خیلی مهم است، اینکه آیندهای که حضرت آقا فرمودند و وعده دادند اینکه الان ما الان به قله نزدیک هستیم، خیلی مهم است که ما با همه وجودمان تلاش کنیم با حفظ انسجام آن مسیری که آقا برای ما ترسیم کرده است را بتوانیم به خوبی پیش برویم و این رضایت الهی را دارد. ما امروز با همه وجودمان پای اسلامی عزیز ایستادهایم و لحظهای هم درنگ نداریم و یقین داریم آنچه که اتفاق میافتد عنایتهای الهی است و بر همین اساس تا آخرین لحظه ایستادهایم و هیچ واهمهای هم از دشمن نداریم، چون خدا را داریم یعنی همه عالم را داریم، وقتی خدا را داریم یعنی بالاترین قدرت را داریم و از کسی هم واهمه و ترسی نداریم.