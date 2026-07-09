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معاون وزیر ارتباطات در کارگاه تخصصی هوش مصنوعی و زیستبوم دیجیتال دولت در ژنو، دستاوردهای ایران در زمینه یکپارچهسازی خدمات دولتی و توسعه دولت الکترونیک را برای نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه جهانی مخابرات تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کارگاه تخصصی «هوش مصنوعی و زیستبوم دیجیتال دولت» که با حضور نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه بینالمللی ارتباطات و پژوهشگران بینالمللی در ژنو برگزار شد، تجربه جمهوری اسلامی ایران در توسعه دولت دیجیتال و یکپارچهسازی خدمات دولتی را ارائه کرد.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور داشت، روند توسعه زیستبومهای دیجیتال دولت و مهمترین اقدامات کشور در یکپارچهسازی خدمات عمومی را تشریح کرد.
وی در این کارگاه که با حضور نمایندگان بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA)، بخش توسعه اتحادیه بینالمللی ارتباطات (ITU) و جمعی از پژوهشگران دانشگاهی برگزار شد، دستاوردهای ایران در توسعه دولت دیجیتال را ارائه کرد که با استقبال شرکتکنندگان همراه شد.
صدر در این نشست، رویکرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه زیستبومهای دیجیتال دولت را تشریح و مهمترین دستاوردهای این مدل در یکپارچهسازی خدمات دولتی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی را تبیین کرد.
بررسی نقش هوش مصنوعی در توسعه خدمات الکترونیکی
در ادامه، هادی شهریار شاهحسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، با ارائه مدل مفهومی بهکارگیری هوش مصنوعی در ارائه خدمات الکترونیکی، چالشها، الزامات و دستاوردهای این حوزه را بررسی کرد.
همچنین تقیپور، از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تکالیف و الزامات مرتبط با توسعه هوش مصنوعی در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.
تشریح رویکردهای جهانی دولت الکترونیکی
در بخش دیگری از این کارگاه، دنیز سوسار، مسئول بخش ارزیابی دولت الکترونیکی در UNDESA، روند ارزیابی دولت الکترونیکی و رویکردهای آینده این حوزه در کشورهای مختلف را تبیین کرد.
همچنین والید متلوتی، از بخش توسعه اتحادیه بینالمللی ارتباطات، به تشریح کاربردهای هوش مصنوعی در توسعه و ارائه خدمات الکترونیکی پرداخت.