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رئیس جمهور تأکید کرد که ایران بر حق خود با اقتدار ایستاده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در پی تجاوز نظامی شب گذشته آمریکا به ایران و نقض آتش بس در مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت؛
«رفتار دولت آمریکا در جام جهانی، نمونه کوچکی از همان الگویی است که در سیاست خارجی دنبال کرده است؛ زیر پا گذاشتن قوانین، زورگویی، ایجاد مزاحمت برای دیگران و تقلب کردن. این تاکتیک آنها برای MAGA است.
با ایران نمیتوانید اینگونه بازی کنید. ما بر حق خود با اقتدار ایستادهایم.»