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هواشناسی استان افزایش دمای هوا را از امروز ۱۸ تیر تا شنبه هفته آینده پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی و با تقویت سیستم کم فشار و همچنین افزایش ضخامت جو از امروز تا شنبه هفته آینده دمای هوا به تدریج افزایش مییابد.
زارعی افزود: با افزایش گرادیان فشاری در نیمه شرقی استان هم تا پایان هفته به خصوص در طول هفته آینده وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک دور از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه در مناطق مستعد و نیمه شرقی و بخش مرکزی کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا را نیز به دنبال خواهد داشت، گفت: در مرز شرقی طوفان گرد و خاک و احتمال بروز خسارت هم دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی استان افزود: در شبانه روز گذشته بیرجند با کمینه دمای ۱۷ درجه سلسیوس خنکترین و طبس با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بودند و بیشینه دمای مرکز استان هم ۳۵ درجه ثبت شد.
زارعی گفت: بیشترین سرعت وزش باد نیز از ایستگاه درح با ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.