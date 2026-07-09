به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی و با تقویت سیستم کم فشار و همچنین افزایش ضخامت جو از امروز تا شنبه هفته آینده دمای هوا به تدریج افزایش می‌یابد.

زارعی افزود: با افزایش گرادیان فشاری در نیمه شرقی استان هم تا پایان هفته به خصوص در طول هفته آینده وزش باد‌های شدید همراه با گرد و خاک دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه در مناطق مستعد و نیمه شرقی و بخش مرکزی کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا را نیز به دنبال خواهد داشت، گفت: در مرز شرقی طوفان گرد و خاک و احتمال بروز خسارت هم دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی استان افزود: در شبانه روز گذشته بیرجند با کمینه دمای ۱۷ درجه سلسیوس خنک‌ترین و طبس با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بودند و بیشینه دمای مرکز استان هم ۳۵ درجه ثبت شد.

زارعی گفت: بیشترین سرعت وزش باد نیز از ایستگاه درح با ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.