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فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساوجبلاغ از نجات و تحویل یک قطعه جوجهعقاب زخمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، رئیسی گفت: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان ساوجبلاغ در گشت و پایش از اراضی ملی یک قطعه جوجهعقاب زخمی را شناسایی و زندهگیری کردند. این پرنده با رعایت اصول ایمنی و به منظور دریافت مراقبتهای تخصصی، به حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ تحویل داده شد.
وی با قدردانی از همکاری مؤثر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ افزود: حفاظت از گونههای ارزشمند حیاتوحش نیازمند مشارکت و همکاری دستگاههای مسئول و همچنین همراهی شهروندان است.
در پایان از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده حیاتوحش آسیبدیده یا موارد مشابه، از هرگونه اقدام خودسرانه خودداری کرده و موضوع را در اسرع وقت با شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۵۴۰ به یگانهای حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم توسط کارشناسان انجام شود.