پخش زنده مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید امت از شهر‌های تهران، قم، نجف و کربلا از سوی سازمان دانشجویان امامیه پاکستان، زمینه حضور و همراهی دلدادگان مکتب مقاومت را در شهر لاهور فراهم آورد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این برنامه با هدف ادای احترام به امام شهید و زعیم امت اسلامی برگزار شد و جمعی از دانشجویان، جوانان و اقشار مختلف مردم با حضور در این مراسم، در غم فقدان این شخصیت بزرگ جهان اسلام سوگواری کرده و بار دیگر بر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، مقاومت و وحدت امت اسلامی تأکید کردند.

شرکت کنندگان با چشمانی اشکبار اما قلب‌هایی سرشار از عزت، افتخار و استقامت، خود را همگام با میلیون‌ها عزادار حاضر در تهران، قم، نجف و کربلا احساس کردند و با زمزمه دعا، قرائت قرآن و شعار‌های حماسی، یاد و راه رهبر شهید را گرامی داشتند.

حاضران تاکید کردند که شهادت رهبران الهی، نه پایان یک راه، بلکه آغاز فصلی تازه از بیداری، مقاومت و انسجام امت اسلامی است.

همزمان در برخی از نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان از جمله در شهر راولپندی نیز مراسم مشابهی برگزار شد که با استقبال گسترده مردم، نخبگان، دانشجویان و خانواده‌های پاکستانی همراه بود.

شرکت کنندگان در این آیین‌ها با ابراز همدردی با ملت ایران، ضمن ادای احترام به مقام والای رهبر شهید، بر پیوند عمیق عاطفی و اعتقادی میان ملت‌های ایران و پاکستان و تداوم مسیر عزت، استقلال و مقاومت تأکید کردند.