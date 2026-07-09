جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، گفت: هم اکنون تمامی محور‌های خراسان جنوبی باز و تردد روان در محور‌ها جاری است.

سرهنگ شاهزهی با اشاره به اینکه زائران مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید ایران سفر خود از مشهد الرضا (ع) را با تآخیر و با استراحت کامل پس از پایان مراسم انجام دهند، تأکید کرد: با توجه به تداوم خدماتدهی موکب‌ها پس از مراسم تشییع، مسافران حتما استراحت کافی پس از مراسم داشته باشند.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: حجم ترافیک محور‌های خراسان جنوبی منتهی به خراسان رضوی عصر فردا جمعه ۱۹ تیر سنگین است.

سرهنگ شاهزهی تأکید کرد: مسافران با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سبقت و سرعت غیرمجاز جددا خودداری کنند و در موکب‌های پیش بینی شده در مسیر‌ها نیز توقف داشته باشند.

وی همچنین از تداوم اعمال محدودیت ترافیکی در مسیرهای منتهی به خراسان جنوبی تا صبح شنبه ۲۰ تیر خبر داد و گفت: براین اساس تمام وسایل نقلیه باری اعم از کامیون، کامیونت‌ها و تریلر‌ها به غیر از ماشین‌های حامل کالا‌های اساسی، فاسد شدنی و سوخت شامل این محدودیت‌های ترافیکی خواهند شد.