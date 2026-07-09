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مدیرکل صمت استان همدان گفت: در ماههای گذشته، ۱۵ معدن غیرفعال مجدداً وارد چرخه فعالیت و تعدادی دیگر نیز موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری شدهاند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمدعلی محمدی مدیرکل صمت استان همدان، با اشاره به محدود بودن اکتشافات انجامشده به مطالعات سطحی، تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویتهای استان توسعه فعالیتهای اکتشافی زیرسطحی است که در این زمینه با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرای مطالعات ژئوفیزیک هوایی در دستور کار قرار گرفته و میتواند افقهای جدیدی را در شناسایی ذخایر معدنی استان بگشاید.
وی بهرهگیری از فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و سامانههای اطلاعات جغرافیایی را از دیگر برنامههای پیشبینی شده در حوزه معدن دانست و افزود: استفاده از دانش روز و فناوریهای نوین، سرعت و دقت اکتشافات معدنی را افزایش داده و زمینه جذب سرمایهگذاری را فراهم خواهد کرد.
مدیرکل صمت استان همدان، احیای معادن کوچک و غیرفعال را از مهمترین سیاستهای استان برشمرد و یادآور شد: معادن کوچک نباید از چرخه توسعه استان خارج شوند، زیرا بخش مهمی از اشتغال و تولید در مناطق مختلف استان به فعالیت این واحدها وابسته است.
وی همچنین بر توسعه زنجیره ارزش و ایجاد صنایع معدنی و واحدهای فرآوری تاکید کرد و افزود: هدفگذاری استان صرفاً افزایش استخراج مواد معدنی نیست، بلکه تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده در داخل استان دنبال میشود.
محمدی با اشاره به برنامه احیای معادن راکد استان اظهار کرد: در ماههای گذشته ۱۵ معدن غیرفعال مجدداً وارد چرخه فعالیت و تعدادی دیگر نیز موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری شدهاند. البته حدود ۹۹ معدن غیرفعال در استان وجود دارد که امیدواریم با تکمیل فرآیندهای قانونی و برگزاری مزایدهها، زمینه بازگشت بخش قابل توجهی از این معادن به چرخه تولید فراهم شود.