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مدیرعامل شرکت واگن سازی تهران گفت: در حال ساخت واگنهای داخلی هستیم و تا پایان سال بین ۳ تا ۵ رام قطار کامل را تحویل شهر تهران خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا شیخ طاهری با اشاره به آخرین اقدامات برای ساخت واگنهای داخلی، گفت: ۱۵ رام قطاری که باید تحویل تهران و متروی تهران میدادیم، ۲ قطار را زودتر از موعد قرارداد تحویل دادهایم. طبق قرارداد باید آبان سال آینده اولین قطار را تحویل میدادیم اما در مهر ماه سال گذشته اولین قطار را به شهرداری تهران تحویل دادیم.
وی ادامه داد: این تعداد ۲ رام قطار با درصد داخلی سازی بالا، یعنی بیش از ۵۵ درصد تولید شد که یکی از رامها در خط ۲ و دیگری در خط ۴ از سال گذشته تاکنون بدون هیچ مشکلی شروع به کار کرد و در حال فعالیت و سرویس دادن است. شرکت واگن سازی در حال کار است و امسال تا پایان سال بین ۳ تا ۵ رام قطار کامل را تحویل شهر تهران خواهد داد.
مدیرعامل شرکت واگن سازی تهران در پاسخ به این سوال که امکان جا به جایی واگنهای خریداری شده از چین به کشور از طریق دیگری وجود دارد؟ گفت: قطار جزو بارهای خاص در حمل محسوب میشود و تنها وسیله جا به جایی آن کشتی جنرال کارگو است و حتی کشتی «کانتینر بر» هم نمیتواند واگن را جا به جا کند چرا که امکان قراردادن واگن در کانتینر وجود ندارد.
وی ادامه داد: قبل از جنگ اقدامات لازم برای انتقال واگنها با کشتی از چین به ایران انجام شده بود که اکنون به علت جنگ متوقف شده است. به محض مساعد شدن شرایط انتقال صورت میگیرد. در حال حاضر ۲ قطار از چین آماده حمل به ایران است؛ به صورت کلی زمان انتقال از شانگهای به بندرعباس حدود ۴۵ روز تا دو ماه خواهد بود، اما به خاطر شرایط کنونی کار متوقف مانده است.
شیخ طاهری در پایان اضافه کرد: قطارهای بعدی به مرور و طبق برنامه زمانبندی منتقل خواهند شد. طبق قرارداد؛ تولیدها صورت گرفته و روند اقدامات در حال اجراست.