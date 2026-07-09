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وزیر علوم گفت: دانشگاه ایرانی با اجرای سیاستهای ترسیمشده از سوی رهبر شهید در حوزههای آموزش، پژوهش و فناوری، میتواند به دانشگاهی در تراز مطلوب تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، وزیر علوم در گفتوگو با SNNTV گفت: دانشگاه ایرانی با اجرای سیاستهای ترسیمشده از سوی رهبر شهید در حوزههای آموزش، پژوهش و فناوری، میتواند به دانشگاهی در تراز مطلوب تبدیل شود.
سیمایی افزود: ظرفیتها وجود دارد و اگر زیرساختها و ابزارهای لازم نیز تأمین شود، دستیابی به این هدف دور از دسترس نخواهد بود.
وی گفت: با هدایتها و حمایتهای رهبر شهید، دانشگاههای کشور امروز در جایگاههای مناسبی در نظامهای رتبهبندی بینالمللی قرار دارند.
وزیر علوم افزود: تولیدات علمی ایران از حدود هزار مقاله در دهه ۷۰ به بیش از ۷۰ هزار مقاله رسیده و سهم ایران در تولید علم جهان نیز رشد چشمگیری داشته است.
سیمایی گفت: رهبر شهید تأکید داشتند که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید به ۴ درصد برسد، در حالی که اکنون این رقم کمتر از نیم درصد است.
وی افزود: اگر همین سیاست بهطور کامل اجرا شود، دانشگاه ایرانی میتواند به دستاوردهای بزرگتری دست پیدا کند.