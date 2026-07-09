وزیر علوم گفت‌: دانشگاه ایرانی با اجرای سیاست‌های ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید در حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری، می‌تواند به دانشگاهی در تراز مطلوب تبدیل شود.

با تحقق سیاست‌های رهبر شهید، دانشگاه ایرانی به تراز مطلوب خواهد رسید

با تحقق سیاست‌های رهبر شهید، دانشگاه ایرانی به تراز مطلوب خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، وزیر علوم در گفت‌و‌گو با SNNTV گفت: دانشگاه ایرانی با اجرای سیاست‌های ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید در حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری، می‌تواند به دانشگاهی در تراز مطلوب تبدیل شود.

سیمایی افزود: ظرفیت‌ها وجود دارد و اگر زیرساخت‌ها و ابزار‌های لازم نیز تأمین شود، دستیابی به این هدف دور از دسترس نخواهد بود.

وی گفت: با هدایت‌ها و حمایت‌های رهبر شهید، دانشگاه‌های کشور امروز در جایگاه‌های مناسبی در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی قرار دارند.

وزیر علوم افزود: تولیدات علمی ایران از حدود هزار مقاله در دهه ۷۰ به بیش از ۷۰ هزار مقاله رسیده و سهم ایران در تولید علم جهان نیز رشد چشمگیری داشته است.

سیمایی گفت: رهبر شهید تأکید داشتند که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید به ۴ درصد برسد، در حالی که اکنون این رقم کمتر از نیم درصد است.

وی افزود: اگر همین سیاست به‌طور کامل اجرا شود، دانشگاه ایرانی می‌تواند به دستاورد‌های بزرگ‌تری دست پیدا کند.