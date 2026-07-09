به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مهدی شاد، سخنگوی ستاد استقبال و تشییع رهبر شهید گفت: اگرچه از قبل قرار بر این بود که تشییع صبح امروز پنج شنبه انجام شود، اما به دلیل استقبال باشکوه مردم عراق از پیکر قائد امت این زمان به ساعت ۱۴ تغییر کرد و تاکنون هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.