رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، شایعات منتشر شده درباره تعویق انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا تا سال ۱۴۰۷ را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در گفت‌و‌گو با خانه ملت، در واکنش به انتشار شایعاتی مبنی بر برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷ گفت: این خبر تکذیب می‌شود و اساساً چنین موضوعی مطرح نیست.

وی افزود: منتظر اعلام وضعیت و شرایط از سوی مراجع ذی‌ربط هستیم و پس از اعلام بازگشت شرایط عادی، حدود دو ماه بعد انتخابات برگزار خواهد شد.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال برگزاری انتخابات در شهریور ماه اظهار داشت: هنوز تصمیمی در خصوص زمان‌بندی انتخابات گرفته نشده است.

جوکار درباره انتشار خبر ارسال نامه مشترک کمیسیون شورا‌های مجلس و معاونت سیاسی وزارت کشور به دبیرخانه شعام برای تعیین تکلیف انتخابات هم گفت: این خبر نیز کذب است و تنها درخواست ما این است که هرچه سریع‌تر وضعیت پایین جنگ و عادی شدن شرایط کشور مشخص شود تا پس از آن شرایط، جدول زمان‌بندی برگزاری انتخابات را اعلام کنیم.

وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ تصمیمی مبنی بر تعویق انتخابات شورا‌ها یا برگزاری آن در موعد مشخص اتخاذ نشده است.