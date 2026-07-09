قیمت فروش حواله دلار امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ در مرکز مبادله ایران ۱۴۸ هزار و ۹۸۰ تومان است.

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۹ هزار و ۷۶۸ تومان تومان است.

قیمت سایر ارز‌ها نیز در مرکز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به این شرح است:

قیمت فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۵۶۶ تومان.

قیمت فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۹۴۹ تومان.

قیمت فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۵۷ تومان.

قیمت فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۹۰۹ تومان.

قیمت فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۱ هزار و ۵۸۲ تومان.

قیمت فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۸ هزار و ۵۷۲ تومان.