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قیمت فروش حواله دلار امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ در مرکز مبادله ایران ۱۴۸ هزار و ۹۸۰ تومان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۹ هزار و ۷۶۸ تومان تومان است.
قیمت سایر ارزها نیز در مرکز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به این شرح است:
قیمت فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۵۶۶ تومان.
قیمت فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۹۴۹ تومان.
قیمت فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۵۷ تومان.
قیمت فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۹۰۹ تومان.
قیمت فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۱ هزار و ۵۸۲ تومان.
قیمت فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۸ هزار و ۵۷۲ تومان.