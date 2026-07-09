معاون وزیر ارتباطات در حاشیه اجلاس حکمرانی هوش مصنوعی ژنو، در دیدار با مقام‌های پاکستان، عمان، روسیه و عراق، راه‌های گسترش همکاری در حوزه‌های هوش مصنوعی، دولت الکترونیک و امنیت سایبری را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه اجلاس گفت‌وگوی جهانی حکمرانی هوش مصنوعی در ژنو، در دیدار‌های جداگانه با مقام‌های فناوری و ارتباطات پاکستان، عمان، روسیه و عراق، راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های هوش مصنوعی، دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری و زیرساخت‌های ارتباطی را بررسی کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، همزمان با برگزاری اجلاس گفت‌وگوی جهانی حکمرانی هوش مصنوعی در مقر اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) در ژنو، به‌عنوان نماینده ایران در این رویداد حضور یافت و ضمن پیگیری موضوعات موردنظر کشور، در راستای توسعه تعاملات و همکاری‌های مشترک، با نمایندگان کشور‌های مختلف دیدار و رایزنی کرد.

بررسی زمینه‌های همکاری مشترک ایران و پاکستان

صدر در دیدار با شازه فاطمه خواجه، وزیر فناوری اطلاعات و مخابرات پاکستان، درباره توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای در عرصه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی گفت‌و‌گو کرد.

وی با تأکید بر آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌های فناورانه میان دو کشور، گفت طرفین در این مذاکرات، راهکار‌های گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه‌های فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری و توسعه اکوسیستم نوآوری را بررسی کردند.

معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه، پیشنهاد ایجاد منطقه مشترک فناوری ایران و پاکستان را مطرح کرد که با استقبال وزیر فناوری اطلاعات و مخابرات پاکستان همراه شد.

صدر با تأکید بر اهمیت همگرایی منطقه‌ای در حوزه فناوری اظهار کرد: «باور دارم تقویت همکاری‌های فناورانه میان کشور‌های منطقه می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای متصل‌تر، هوشمندتر و شکوفاتر برای ملت‌ها باشد.»

گفت‌و‌گو درباره توسعه همکاری‌های دیجیتال با عمان

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه برنامه‌های خود، با معاون وزیر ارتباطات سلطنت عمان دیدار کرد.

در این دیدار، دو طرف درباره توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های دولت الکترونیک، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های ارتباطی تبادل نظر کردند.

صدر این نشست را سازنده توصیف کرد و گفت دو طرف درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه و گسترش تعاملات فناورانه گفت‌و‌گو کردند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود میان ایران و عمان، تأکید کرد: دو کشور از ظرفیت‌های ارزشمندی برای تعمیق همکاری‌های دیجیتال برخوردارند و می‌توانند با توسعه تعاملات مشترک، فرصت‌های جدیدی را در مسیر آینده اقتصاد دیجیتال ایجاد کنند.

تأکید بر گسترش همکاری‌های هوش مصنوعی و دولت الکترونیک با روسیه

معاون وزیر ارتباطات همچنین با معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

صدر اعلام کرد دو طرف درباره توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های دولت الکترونیک، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و تحول دیجیتال گفت‌و‌گو کردند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه همکاری‌های فناورانه میان ایران و روسیه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، تقویت اکوسیستم نوآوری و پیشبرد پروژه‌های مشترک در حوزه فناوری‌های نوین تأکید کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اهمیت تعاملات بین‌المللی در حوزه فناوری، دیپلماسی فناوری را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های شکل‌دهی به آینده همکاری‌های راهبردی میان کشور‌ها دانست.

تأکید بر مدیریت هوشمند انرژی در دیدار با وزیر ارتباطات عراق

در ادامه دیدار‌های دوجانبه، صدر با مصطفی سند، وزیر ارتباطات جمهوری عراق، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در تشریح این دیدار گفت: در ابتدای نشست، از دولت و مردم عراق بابت برگزاری مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید قدردانی کردم و در ادامه، بر نقش فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در کمک به رفع ناترازی انرژی، توسعه زیرساخت‌های هوشمند، ارتقای بهره‌وری در بخش انرژی، همکاری در حوزه دولت الکترونیک و ترانزیت داده تأکید شد.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، در این دیدار همچنین درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه تحول دیجیتال، تبادل تجربیات فنی و اجرای پروژه‌های مشترک گفت‌و‌گو شد.

صدر افزود: «باور داریم فناوری‌های دیجیتال می‌توانند نقشی کلیدی در حل چالش‌های راهبردی منطقه، از جمله مدیریت هوشمند انرژی، ایفا کنند.»

بنابر این گزارش، اجلاس گفت‌وگوی جهانی حکمرانی هوش مصنوعی با حضور نمایندگان دولت‌ها، رهبران صنعت فناوری، دانشگاهیان و سازمان‌های جامعه مدنی برگزار شد و هدف آن، شکل‌دهی به چارچوبی فراگیر برای همکاری جهانی در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی اعلام شده است.

این اجلاس همزمان با «مجمع جهانی جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۶» (WSIS Forum ۲۰۲۶) و اجلاس جهانی «AI for Good» اتحادیه بین‌المللی مخابرات برگزار می‌شود.