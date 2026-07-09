رئیس پلیس راه لرستان گفت: سانحه رانندگی در محور بروجرد به ونایی یک فوتی و یک مجروح برجای گذاشت.

یک فوتی و یک مجروح در حادثه محور بروجرد به ونایی

یک فوتی و یک مجروح در حادثه محور بروجرد به ونایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ شهرام شادابی‌چگنی گفت: یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور اصلی بروجرد به ونایی (جاده دانشگاه) به علت برخورد با یک اصله درخت دچار سانحه شد که راننده بر اثر شدت جراحات وارده در صحنه جان خود را از دست داد و سرنشین خودرو نیز مجروح و به مرکز درمانی منتقل شد.

وی، علت وقوع این سانحه را توجه نکردن به جلو از سوی راننده اعلام کرد.

رئیس پلیس راه لرستان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به جلو، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار رانندگی ایفا کنند.