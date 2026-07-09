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کارشناس هواشناسی ایلام گفت: از فردا روند افزایش دما آغاز میشود و طی هفته آینده دمای هوا ۳ تا ۶ درجه افزایش خواهد داشت؛ همچنین تا سه روز آینده در نواحی مرزی وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی »کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده این است که تا سه روز آینده در نواحی مرزی استان وزش باد گاهی نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
وی افزود: احتمال آسیب به سازههای سبک و موقتی و همچنین بروز گرد و خاک محلی با افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد.
رستمی گفت: دمای هوا از فردا روند افزایشی خواهد داشت و طی هفته آینده این افزایش دما تداوم خواهد داشت. حدوداً ۳ تا ۶ درجه دمای روزانه افزایش خواهد یافت.
کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: با این افزایش دما، یک توده هوای گرم و الگوی تابستانه در سطح استان مستقر خواهد شد.
وی تصریح کرد: طی یک هفته آینده، دمای بیشینه در مناطق سردسیری استان به حدود ۴۰ درجه و در مناطق گرمسیری به ۵۰ درجه و بیشتر از آن خواهد رسید.