به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی »کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده این است که تا سه روز آینده در نواحی مرزی استان وزش باد گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: احتمال آسیب به سازه‌های سبک و موقتی و همچنین بروز گرد و خاک محلی با افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد.

رستمی گفت: دمای هوا از فردا روند افزایشی خواهد داشت و طی هفته آینده این افزایش دما تداوم خواهد داشت. حدوداً ۳ تا ۶ درجه دمای روزانه افزایش خواهد یافت.

کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: با این افزایش دما، یک توده هوای گرم و الگوی تابستانه در سطح استان مستقر خواهد شد.

وی تصریح کرد: طی یک هفته آینده، دمای بیشینه در مناطق سردسیری استان به حدود ۴۰ درجه و در مناطق گرمسیری به ۵۰ درجه و بیشتر از آن خواهد رسید.