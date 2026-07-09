به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عشق به قرآن از جمله ویژگی‌های برجسته و زبانزد رهبر شهید انقلاب اسلامی بود. او هر سال محافل قرائت قرآن را در حسینیه‌ امام خمینی (ره) برگزار می‌کرد و با تجلیل از قاریان و حافظان قرآن، ارادت خود را به کلام الله مجید به نمایش می‌گذاشت.

حسن‌پور، خبرنگار صداوسیمای مازندران، در گزارشی به حضور یکی از قاریان مطرح استان در حسینیه‌ امام خمینی (ره) و قرائت قرآن در حضور رهبر شهید پرداخته است.

قاسم زاهدی، قاری برجسته‌ مازندرانی، در این باره گفت: برای بنده تماسی از دفتر رهبر شهید شروع یک سفر بود؛ سفری که در آن لرزش دل پیش‌درآمد تلاوتی بود که قرار بود در محضر ایشان جاری شود. توفیق داشتم ۴ مرتبه در محضر رهبر شهیدمون تلاوت داشته باشم.

وی افزود: در روز‌هایی که غوغای جنگ در جهان می‌پیچید، سوره‌ی نصر را تلاوت کردم؛ تلاوتی که در آن صدای قرآن با آرامش بی‌نظیر در چهره‌ی رهبر شهید تلاقی می‌کرد. آرامشی در وجود ایشان بود که اتفاقاً همان روز، این جمله‌ معروف را در سخنرانیشان فرمودند که اگر مشکلی برای کشور به وجود بیاد، این دفعه این مردم مبعوث خواهند شد.

این قاری با نگاهی به گذشته، برای رهبر شهید آیه‌ای را برگزید: «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»؛ کلامی که روح را می‌شست و مهر تأییدی بر وفاداری و پیمان آنان با خدا تا سرحد شهادت بود.