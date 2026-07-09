ستار هدایت خواه نماینده اسبق مجلس گفت: حضور خروشان و میلیونی مردم در پیکرپیمایی آقای شهید، فراتر از یک آیین مذهبی و ملی، نشانه‌ای روشن از «بعثت دوباره» ملت ایران بود.

لویه و بویراحمد ، ستار هدایت‌خواه، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان، در جمع عزاداران حسینی شهر یاسوج در خیابان جمهوری، با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر شهدای اخیر، این حضور را «بی‌سابقه در تاریخ» توصیف کرد و آن را نشانه‌ای از «بعثت ملت ایران و بیداری ملت‌های آزادی‌خواه» دانست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

تقدیر از نیرو‌های انتظامی و تأکید بر هماهنگی برنامه‌ها

هدایت‌خواه در ابتدای سخنان خود با قدردانی از نیرو‌های انتظامی، امنیتی و انتظامات مردمی اظهار کرد: در نزدیک به ۱۳۰ شبی که مردم در این مکان حضور داشته‌اند، نیرو‌های انتظامی مسئولیت برقراری نظم را بر عهده داشته‌اند و شایسته قدردانی هستند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی در اجرای برنامه‌های عمومی افزود: این تریبون در اختیار همه گروه‌ها، نهاد‌ها و تشکل‌هایی است که قصد اجرای برنامه دارند، اما انتظار می‌رود تمامی برنامه‌ها با محوریت برنامه مرکزی و در هماهنگی کامل برگزار شود تا از هرگونه بی‌نظمی جلوگیری شود.

حضور مردم در تشییع شهدا؛ رخدادی بی‌سابقه

هدایت‌خواه با اشاره به مراسم تشییع شهدای اخیر گفت: حضور گسترده مردم در تهران، قم، نجف، کربلا و دیگر شهر‌ها در بدرقه پیکر مطهر «امام شهید» و سایر شهدا، رخدادی بی‌سابقه در تاریخ و کم‌نظیر در جهان است.

وی افزود: کشوری که تنها حدود یک درصد جمعیت و وسعت جهان را در اختیار دارد، چنین اجتماع عظیمی را رقم زده است و این حضور، جلوه‌ای از بعثت ملت ایران و بیداری ملت‌های مستضعف و حق‌طلب جهان به شمار می‌رود.

«بعثت ملت ایران» باید استمرار یابد

نماینده اسبق مجلس ادامه داد: این حرکت مردمی، ملت‌های آزادی‌خواه و مستضعف جهان را در برابر جبهه استکبار به بیداری، خیزش و آمادگی فراخوانده است و باید استمرار پیدا کند.

وی تصریح کرد: حضور پرشکوه مردم در این روز‌ها با پرچم‌های سرخ خونخواهی شهدا، دشمنان جمهوری اسلامی را دچار هراس و نگرانی کرده است.

واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا

هدایت‌خواه در بخش دیگری از سخنان خود، به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا واکنش نشان داد و مدعی شد که سخنان وی ناشی از تأثیرپذیری از حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع شهدا است.

وی با بیان اینکه «ملت ایران در این روز‌ها سیلی محکمی به دشمنان خود زده است»، گفت: همین حضور مردمی باعث شده است که رئیس‌جمهور آمریکا به تعبیر وی، دچار پریشان‌گویی شود.

هدایت‌خواه همچنین اظهار داشت: اگر دشمنان جمهوری اسلامی از ملت ایران ابراز نارضایتی می‌کنند، این موضوع برای ملت ایران مایه نگرانی نیست و رضایت دشمنان، مطلوب ملت ایران نخواهد بود.

رضایت دشمن از یک جریان، زنگ خطر برای آن جریان است

ستار هدایت‌خواه، در ادامه سخنان خود در جمع عزاداران حسینی شهر یاسوج، با اشاره به حکایتی از افلاطون، رضایت دشمنان را نشانه‌ای برای بازنگری در رفتار‌ها دانست.

حکایتی از افلاطون درباره تعریف افراد نادان

وی گفت: نقل است که روزی به افلاطون خبر دادند فردی از او تعریف کرده است. افلاطون گریست و وقتی علت را پرسیدند، گفت: آن شخص را می‌شناسم؛ فردی نادان است و نمی‌دانم چه رفتار نادرستی از من دیده که از من خوشش آمده است.

هدایت‌خواه افزود: اگر روزی دیدیم دشمنان احمق و شیطان‌صفت از فرد، گروه یا جریانی اظهار رضایت کردند، باید نگران باشیم که چه موضع یا رفتاری موجب خشنودی آنان شده است.

«از خشم دشمنان خوشحالیم»

وی اظهار کرد: از اینکه دشمنان و شیاطین از ملت ایران متنفر و عصبانی باشند، خوشحالیم و همان‌گونه که شهید آیت‌الله بهشتی فرمود: «آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر»، امروز نیز خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا و هم‌پیمانانش اعلام می‌کنیم از ما عصبانی باشید، از ما متنفر باشید و در این خشم و کینه بمانید.

تأکید بر ادامه راه شهدا

وی گفت: با خون پاک شهدا، کودکان مظلوم و همه مظلومان جهان پیمان می‌بندیم که تا برچیده شدن جبهه ظلم و استکبار و گرفتن انتقام خون شهدا از پای نخواهیم نشست.

ملت ایران در مقطعی سرنوشت‌ساز قرار دارد

هدایت‌خواه با بیان اینکه ملت ایران امروز در مقطعی حساس و تعیین‌کننده قرار دارد، اظهار کرد: ملت ایران امروز به الگویی برای ملت‌های جهان تبدیل شده است و خبرنگارانی که برای پوشش مراسم تشییع شهدا به ایران آمده بودند، از حضور گسترده مردم شگفت‌زده شدند.

وی افزود: این خبرنگاران همچنین از تصویری که رسانه‌های غربی طی سال‌های گذشته از ملت ایران ارائه کرده بودند، ابراز تعجب کرده‌اند.

«آمریکا قابل اعتماد نیست»

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تحولات اخیر، گفت: اتفاقات این روز‌ها بار دیگر نشان داد که آمریکا به هیچ‌یک از وعده‌ها، پیمان‌ها و تفاهم‌های خود پایبند نیست.

وی با استناد به آیات قرآن اظهار داشت: دشمنان اسلام اهل وفای به عهد نیستند و این حقیقتی است که قرآن کریم قرن‌ها پیش بیان کرده است.

چهار الزام برای ادامه این مسیر

هدایت‌خواه در ادامه، چهار شرط اساسی برای استمرار این حرکت را برشمرد:

نخست؛ تبعیت کامل از ولایت

وی تأکید کرد: مهم‌ترین وظیفه امروز، گوش به فرمان ولی بودن و جدا نشدن از مسیر ولایت است. همان‌گونه که مردم خون‌خواه «پدر شهید» هستند، باید گوش به فرمان «فرزند» نیز باشند.

دوم؛ حضور آگاهانه در صحنه

وی گفت: مردم باید در همه صحنه‌هایی که رهبر انقلاب فرمان می‌دهد، با بصیرت و آگاهی حضور داشته باشند و دیگران را نیز به حضور دعوت کنند.

سوم؛ حفظ وحدت و انسجام

هدایت‌خواه با اشاره به راهپیمایی اربعین اظهار کرد: اربعین امسال جلوه‌ای از وحدت همه ولایت‌مداران و حق‌طلبان جهان خواهد بود و باید با حضور گسترده‌تر از گذشته برگزار شود.

وی افزود: اربعین، زمینه‌ساز «اجتماع القلوب» و همدلی میان مؤمنان است و تحقق این همبستگی، زمینه‌ساز ظهور خواهد بود.

چهارم؛ هوشیاری در برابر القائات دشمن

هدایت‌خواه گفت: برخی جریان‌های غرب‌گرا تلاش می‌کنند محور وحدت را از ولایت جدا کنند، در حالی که محور وحدت ملت ایران تنها ولایت است و منافع ملی نیز تنها در سایه تبعیت از ولی‌فقیه تأمین می‌شود.

دعوت به تحریم کالا‌های آمریکایی

وی در ادامه با انتقاد از تعامل اقتصادی با آمریکا اظهار داشت: خرید کالا‌های آمریکایی به معنای تقویت اقتصاد جبهه باطل و تأمین منابع مالی دشمن است؛ از این رو، باید کالا‌های آمریکایی را تحریم کرد.

کالا‌های آمریکایی و اسرائیلی باید تحریم شوند

ستار هدایت‌خواه، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد، در ادامه سخنان خود در جمع عزاداران حسینی شهر یاسوج، بر ضرورت تحریم کالا‌های آمریکایی و اسرائیلی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: کالا‌های آمریکایی و اسرائیلی، با هر عنوان و هر نامی، باید از سوی ملت ایران تحریم شوند و نباید با خرید این محصولات، اقتصاد دشمنان تقویت شود.

تأکید بر حفظ انسجام و حضور در صحنه

هدایت‌خواه با دعوت مردم به حفظ وحدت و هوشیاری، گفت: ملت ایران باید با حفظ انسجام، از فریب دشمنان جلوگیری کند و همچنان در صحنه بماند.

وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار این وحدت و ایستادگی، پیروزی جبهه مقاومت نزدیک باشد.

اعلام آمادگی برای حمایت از نیرو‌های مسلح

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: رزمندگان ایران با اقتدار تحرکات دشمن را رصد می‌کنند و پاسخ قاطع و کوبنده می‌دهند.

وی افزود: ملت ایران، از زن و مرد، جوان و سالمند، آمادگی دارد در هر عرصه‌ای که لازم باشد از نیرو‌های مسلح حمایت کرده و در کنار آنان بایستد.

طرح دیدگاه درباره نبرد آخرالزمان

هدایت‌خواه در ادامه با اشاره به مفهوم «آرماگدون» در ادبیات غرب، گفت: برداشت صهیونیست‌ها از این مفهوم نادرست است.

وی اظهار داشت: نبرد نهایی حق و باطل با محوریت جبهه حق و برای پایان یافتن سلطه ظلم و استکبار رقم خواهد خورد و ملت ایران باید خود را برای ایفای نقش در این مسیر آماده نگه دارد.

تأکید بر نقش دعا در پیروزی