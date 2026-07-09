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ایستادگی مقابل استکبارجهانی، بزرگترین و عمیقترین تحول ارزشی و فکری ملت ایران است که از اندیشهها و تعالیم ضداستکباری پیشوای شهید امت ناشی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رهبر شهید انقلاب، استکبارجهانی را نقطه مقابل انقلاب اسلامی میدانستند و بر مبارزه با آن تاکید میکردند.
استکبارستیزی قائدشهید امت ناشی از شجاعت، عزت و استقلال طلبی ایشان بود که برگرفته از تعالیم اسلام ناب محمدی و مذهب تشیع بود.
ایشان با الگوپذیری از قیام امام حسین علیهالسلام در مقابل استکبارجهانی و در راس آن آمریکای جهان خوار ایستاد و با شهادتش درس آزادگی و مقاومت را به تمام آزادیخواهان جهان آموختند.
پیشوای شهید امت اسلامی تداوم روحیه خودباوری، استکبارستیزی و تکیه بر توانمندیهای داخلی را از مصادیق حفظ امنیت و پیشرفت کشور میدانستند و به ملت ایران همیشه توصیه میکردند که مراقب دسیسههای دشمن برای در هم شکستن وحدت، استقلال و مقاومت باشید.