ایستادگی مقابل استکبارجهانی، بزرگترین و عمیق‌ترین تحول ارزشی و فکری ملت ایران است که از اندیشه‌ها و تعالیم ضداستکباری پیشوای شهید امت ناشی می‌شود.

ایستادگی رهبر شهید مقابل استکبار، الگویی برای امت شد

ایستادگی رهبر شهید مقابل استکبار، الگویی برای امت شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رهبر شهید انقلاب، استکبارجهانی را نقطه مقابل انقلاب اسلامی می‌دانستند و بر مبارزه با آن تاکید می‌کردند.

استکبارستیزی قائدشهید امت ناشی از شجاعت، عزت و استقلال طلبی ایشان بود که برگرفته از تعالیم اسلام ناب محمدی و مذهب تشیع بود.

ایشان با الگوپذیری از قیام امام حسین علیه‌السلام در مقابل استکبارجهانی و در راس آن آمریکای جهان خوار ایستاد و با شهادتش درس آزادگی و مقاومت را به تمام آزادیخواهان جهان آموختند.

پیشوای شهید امت اسلامی تداوم روحیه خودباوری، استکبارستیزی و تکیه بر توانمندی‌های داخلی را از مصادیق حفظ امنیت و پیشرفت کشور می‌دانستند و به ملت ایران همیشه توصیه می‌کردند که مراقب دسیسه‌های دشمن برای در هم شکستن وحدت، استقلال و مقاومت باشید.