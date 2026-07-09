امروز به منظور انجام تعمیرات شبکه و افزایش پایداری شبکه، برق در برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد قطع می شود.

گچساران

اسلام آباد-آبریگون-دیل-آرو-نازمکان از ساعت ۱۰ تا ۱۲

بیدزرد-سربیشه-مرکز تحقیقات-امامزاده جعفر-شهرک صنعتی ناصرآباد-جهادآباد از ساعت ۱۰ تا ۱۲

بویراحمد

بلهزار-مادوان علیا-پمپاژ‌های آب مادوان-مزدک ها-گوشه-مهریان-تنگ سریز-گنجه‌ای-ده برآفتاب از ساعت ۱۰ تا ۱۲

دنا

شهر سی سخت-کوخدان-دهنو-امیرآباد-بیاره-تل سیاه-کریک-دارشاهی و سایر روستا‌های تابعه

۲) شهر سی سخت-کوخدان-دهنو-امیرآباد-بیاره-تل سیاه-کریک-دارشاهی و سایر روستا‌های تابعه از ساعت ۱۰ تا ۱۲

باشت

منصورآباد-امامزاده محمود-برغون-گروس-سرآببیز-کلگه امیرشیخی-آبدگاه-پنبه زار-نارگ موسی تلچگاه- لار- شادگان- شاه بهرام-فتح از ساعت ۱۲ تا ۱۴

منازل خانگی شرکت نفت گروه اول از ساعت ۱۲ تا ۱۴

سد چم شیر-سرآبننیز-خربل-ترمینال-شهرک توحید-یگان امداد-شهرک مکانیک-صنایع-اداره راه و ترابری-هواشناسی از ساعت ۱۲ تا ۱۴

بخشی از شهرک جهاد-شهرک معلم و بهارستان-بخشی از شهرک هدایت-مسکن مهر شاکری از ساعت ۱۲ تا ۱۴

بویراحمد

دشتروم-سپیدار-پادگان امام جعفر صادق-پنبه زاری-کشتارگاه صنعتی تنگ کناره-دلی اولاد علی مومن-تنگ تامرادی-جلیل-بابکان-حوزه کوشک‌ها از ساعت ۱۲ تا ۱۴

چنارستان ها-پل زردک-علی آباد-کریم آباد-موردراز‌ها -کرد لاغری-محمد آباد نرگاه-سنگ شکن شفیعی و اکبری-طرح ماهی‌ها -گلخانه ها-سرآبتاوه خلیج فارس ۱ تا ۱۰ از ساعت ۱۲ تا ۱۴

گچساران

منازل خانگی شرکت نفت گروه ۲ از ساعت ۱۴ تا ۱۶

باباکلان-آب شیرین-فنی حرفه‌ای-پمپ بنزین کریمیان-قسمتی از شهرک توحید-اداره امور عشایر از ساعت ۱۴ تا ۱۶

چرام

سنگ شکن شهرداری دهدشت جنب ایستگاه چرام-قسمتی از القچین سفلی-طرح‌های کشاورزی حاجی پور، نوروزی و قبادی-بلدان-شیخ حسین، آرند-کره‌ای-تنگ می-دانشگاه-کپسولی-جاده آرند-منازل سازمانی و خیابان‌های منشعب فرمانداری چرام-مصلی نماز جمعه-بهداری- (بانک کشاورزی-صادرات-تجارت-مهر-ملی) -داروخانه-شرکت برق-شرکت گاز-جهاد-خیابان‌های بالای بلوار شهید دستغیب شامل خیابان‌های مالک اشتر-شهدا-خیابان امام خمینی و خیابان میثم-قدس-آزادی-سعدی-خیابان‌های پای قلعه چرام-بلوار‌های شهید بهشتی-مطهری-شهید رجایی-بلوار امام حسین-بلوار شهید سروش نژاد از ساعت ۱۴ تا ۱۶

کهگیلویه

پلیس راه دهدشت بهبهان-کارگاه بتون سازی تابش نژاد-منبع آب جدید دهدشت-مسکن ملی و مهر-گلزار-کوی پاسداران-خیابان شهید دادوندسمت چپ-پست قدیم –ترمینال-۶۰ دستگاه-کوی کارکنان دولت-آب و فاضلاب -بلوار شهید آرانپور-سایپا یدک رستاک تا قبل از چهار راه صدا و سیما- روستای غریب خانه-طرح پرورش شترمرغ استوی–شورای حل اختلاف- سردخانه بهمنی-سمغان و زندان مرکزی از ساعت ۱۴ تا ۱۶

مارگون

شهر مارگون-بخش لوداب - دهستان چین-بخش زیلایی از ساعت ۱۶ تا ۱۸

لنده

بخش مرکزی و جنوبی شهر لنده (خیابان امام خمینی و شهید رجایی-خیابان حافظ-شهرک‌های فجر، بهاران و سرآسیاب) -روستا‌های (حوزه سلیمان شهرویی و آل طیب-حوزه سرآسیاب تا آتشگاه) از ساعت ۱۶ تا ۱۸

بهمئی

لیکک خیابان‌های رهبری، فداییان اسلام، آزادی و صیاد شیرازی-خیابان قدس از گلستان ۱۱ تا ۱۸-شهرک و روستای سیاه شیر از ساعت ۱۶ تا ۱۸

باشت

کارخانه یخ-کته-سعادت آباد-ملک آباد-آلکان-پمپ بنزین حسینی- تُل مویزی-پمپاژ‌های کمربندی-سردخانه اسکندری-تالار رضا-تپه نور شهدا- (از فلکه ورودی شهر باشت جنب رستوران کامران تا بانک تجارت و خیابان شهدا) از ساعت ۱۶ تا ۱۸