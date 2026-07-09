به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ فرزاد آزادی گفت: به منظور تکریم ارباب‌رجوع و تسهیل خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی، پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه از ابتدای مردادماه تا روز اربعین، علاوه بر ساعات اداری، از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ نیز برای رفع نواقص گذرنامه آماده ارائه خدمات خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش درخواست‌ها در آستانه اربعین، از شهروندان خواست هرچه سریع‌تر برای دریافت گذرنامه اقدام کنند و ثبت درخواست را به روزهای پایانی نزدیک به اربعین موکول نکنند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان کرمانشاه با بیان اینکه گذرنامه‌های زیارتی همانند گذرنامه‌های عادی پنج سال اعتبار دارند، افزود: تنها تفاوت این دو نوع گذرنامه، محدود بودن امکان استفاده از گذرنامه زیارتی به سفر به کشور عراق است.

سرهنگ آزادی درباره نحوه دریافت گذرنامه گفت: متقاضیان گذرنامه عادی باید برای ثبت درخواست به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند، اما درخواست گذرنامه زیارتی علاوه بر دفاتر مربوطه، از طریق اپلیکیشن پلیس من و همچنین در کافی‌نت‌ها نیز امکان‌پذیر است.

وی مدارک مورد نیاز برای صدور گذرنامه آقایان را کارت پایان خدمت، شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس رنگی تمام‌رخ ۳ در ۴ اعلام کرد و افزود: بانوان نیز برای دریافت گذرنامه باید شناسنامه، کارت ملی، یک قطعه عکس رنگی ۳ در ۴ و در صورت تأهل، رضایت‌نامه کتبی همسر را ارائه کنند.