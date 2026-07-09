به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کمیل عسکری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، ۱۴ هزار تن گندم نان باکیفیت از کشاورزان گلوگاهی خریداری و به مراکز دولتی تحویل داده شده است که این رقم بیانگر افزایش چشمگیر عملکرد در هکتار و استقبال مطلوب کشاورزان از کشت این محصول راهبردی می‌باشد.

او با اشاره به اهمیت خودکفایی در تولید گندم و تأمین امنیت غذایی کشور، افزود: تمامی مزارع گندم شهرستان زیر پوشش خدمات فنی و ترویجی قرار داشتند و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی با ارائه توصیه‌های به موقع در زمینه تغذیه گیاهی، کنترل آفات و بیماری‌ها و مدیریت زمان برداشت، نقش مؤثری در ارتقای کمیت و کیفیت محصول ایفا کردند.

عسکری با بیان اینکه میانگین عملکرد قابل توجهی نسبت به سال گذشته رسیده است، گفت: سطح زیر کشت گندم امسال ۸ هزار هکتار بوده که با حمایت‌های صورت گرفته در زمینه تأمین بذر گواهی شده، کود‌های شیمیایی و سموم استاندارد، کشاورزان توانستند عملکرد مطلوبی را به ثبت برسانند.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه در ادامه با اشاره به فرآیند خرید تضمینی، افزود: تمامی محصول خریداری شده مطابق با استاندارد‌های تعیین شده از نظر رطوبت، وزن مخصوص و سلامت دانه، تحویل سیلو‌های دولتی شده و وجوه حاصل از خرید بر اساس نرخ مصوب بدون هیچگونه تأخیری به حساب کشاورزان واریز می‌گردد.

عسکری با تأکید بر نقش خرید تضمینی در ایجاد انگیزه و اطمینان خاطر تولیدکنندگان، گفت: با توجه به زمانبندی دقیق انجام شده، فرآیند تحویل محصول در مراکز خرید بدون ایجاد صف یا معطلی مدیریت شد و کشاورزان رضایت بالایی از روند اجرایی این طرح داشتند.