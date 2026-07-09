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ظرفیت تختهای مرکز درمان اضطراری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مشهد مقدس از ۱۸ به ۴۳ تخت افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ظرفیت تختهای مرکز درمان اضطراری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از ۱۸ به ۴۳ تخت افزایش یافت.
همچنین ظرفیت متخصصین و کادر درمان این مرکز نیز متناسب با نیاز، توسعه داده شده است.
این ارتقا با درخواست دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با هدف افزایش سطح آمادگی و پوشش حداکثری خدمات درمانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع انجام شده است.
مرکز درمان اضطراری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، در خیابان امامرضا ۹ مشهد، آماده ارائه خدمات ۲۴ ساعته به مراجعان است.