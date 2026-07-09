به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ظرفیت تخت‌های مرکز درمان اضطراری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از ۱۸ به ۴۳ تخت افزایش یافت.

همچنین ظرفیت متخصصین و کادر درمان این مرکز نیز متناسب با نیاز، توسعه داده شده است.

این ارتقا با درخواست دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با هدف افزایش سطح آمادگی و پوشش حداکثری خدمات درمانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع انجام شده است.

مرکز درمان اضطراری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، در خیابان امام‌رضا ۹ مشهد، آماده ارائه خدمات ۲۴ ساعته به مراجعان است.