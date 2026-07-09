فرماندار مراغه با تاکید بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار گفت:مراکز فنی و حرفه‌ای این شهرستان نیازمند نوسازی و بروزرسانی تجهیزات و امکانات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، علی امیری‌راد در بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مراغه اظهار کرد:تجهیز، نوسازی و بروزرسانی تجهیزات آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش فرصت‌های اشتغال جوانان دارد.

وی گفت:با وجود اینکه مربیان این مراکز از دانش و توانمندی لازم برخوردار هستند، اما برای ارتقای کیفیت آموزش‌ها، تامین و نوسازی تجهیزات آموزشی به ویژه در رشته‌های نوین و پرتقاضا ضروری است.

امیری راد بروزرسانی تجهیزات مراکز فنی و حرفه‌ای را شرط تربیت نیروی کار ماهر و اشتغال‌پذیر دانست و ادامه داد: تجهیز کارگاه‌های آموزشی در رشته‌هایی مانند تعمیرات تلفن همراه، الکترونیک، برق، مکانیک و تعمیرات خودرو باید متناسب با فناوری‌های روز انجام شود تا کارآموزان با تجهیزات و استاندارد‌های واقعی بازار کار آموزش ببینند.

وی با بیان اینکه آموزش‌های مهارتی باید بر اساس نیاز‌های واقعی جامعه، صنعت و بازار کار برنامه‌ریزی و توسعه یابد گفت:آموزش‌های فنی و حرفه‌ای زمانی اثربخش خواهد بود که پاسخگوی نیاز واحد‌های تولیدی، خدماتی و صنفی باشد و زمینه اشتغال پایدار را برای جوانان فراهم کند.

امیری‌راد مراکز فنی و حرفه‌ای را از ارکان مهم توسعه سرمایه انسانی در کشور برشمرد و گفت: این مراکز نقش موثری در مهارت‌آموزی، توانمندسازی نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری دارند و بخش قابل توجهی از کارآموزان پس از گذراندن دوره‌های مهارتی جذب بازار کار می‌شوند.

وی بر حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای شهرستان تاکید و اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی، سرمایه‌گذاری برای تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی شهرستان است و باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی زمینه ارتقای این مراکز بیش از پیش فراهم شود.