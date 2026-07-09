رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت از رفع تصرف یک هزار و پانصد متر مربع از اراضی ملی به ارزش ۱۰ هزارمیلیارد ریال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت از رفع تصرف یک هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی در محدوده پلیس‌راه سردشت خبر داد.

بختیار خضریان با بیان اینکه ارزش تقریبی این اراضی حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود، افزود: عملیات رفع تصرف با حمایت دستگاه قضایی، همکاری نیروی انتظامی و تلاش نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی با موفقیت انجام شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردشت با تأکید بر اینکه حفاظت از اراضی ملی از مهم‌ترین وظایف این اداره است، اظهار کرد: هرگونه تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز در عرصه‌های ملی در چارچوب قانون شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.