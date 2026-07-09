رئیس مستعفی مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا به دولت این‌ کشور با تاکید بر اینکه برخلاف تصور ترامپ ایران هیچ‌گاه تسلیم‌ نخواهد شد، هشدار داد که دوره آمریکا در منطقه غرب آسیا تمام شده و باید زودتر این واقعیت را بپذیریم.

واکنش‌ها در آمریکا به جنگ طلبی ترامپ بر ضد ایران

واکنش‌ها در آمریکا به جنگ طلبی ترامپ بر ضد ایران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ رئیس مستعفی مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا به دولت این‌ کشور با تاکید بر اینکه برخلاف تصور ترامپ ایران هیچ‌گاه تسلیم‌ نخواهد شد، هشدار داد که دوره آمریکا در منطقه غرب آسیا تمام شده است و باید زودتر این واقعیت را بپذیریم.