به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو ی، فرشادی نیا، مدیر پایانه راه‌آهن تربت حیدریه گفت: به دلیل حمله دشمن آمریکایی - صهیونی به خطوط ریلی در مسیر ایستگاه ابومسلم در پنجاه و پنج کیلومتری مشهد، و اختلال در حرکت قطارها به سمت مشهد، مسافرانی که از سمت جنوب کشور عازم مشهد هستند، در این ایستگاه از قطار تخلیه میشوند.

وی افزود : از صبح امروز تاکنون ۳۵۰ مسافر، پذیرایی و با اتوبوس اعزام شدند و ۳۵۰ مسافر دیگر بعد از رسیدن قطار بعدی عازم مشهد خواهند شد تا در مراسم بدرقه آقای شهید امت در مشهد شرکت کنند.

فرشادی نیا، گفت: برنامه ریزی لازم برای جابجایی مسافران قطار‌های متوقف شده در این مسیر، از طریق ناوگان مسافری جاده‌ای به مشهد مقدس انجام شده است.

ساعت ۳ و ۵ دقیقه بامداد امروز خطوط ریلی در مسیر ایستگاه ابومسلم در پنجاه و پنج کیلومتری مشهد، دچار اختلال بر اثر حمله دشمن آمریکایی صهیونی شد که باعث توقف قطارها در این مسیر شد.