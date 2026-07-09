ادامه تردد تا مشهد با اتوبوس
تخلیه مسافران ۲ رام قطار ورودی از سمت جنوب کشور به مشهد در ایستگاه تربت حیدریه
مسافران ۲ رام قطار ورودی از سمت جنوب کشور به مشهد در ایستگاه تربت حیدریه تخلیه شدند تا بقیه مسیر تا مشهد را با اتوبوس طی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو
ی، فرشادی نیا، مدیر پایانه راهآهن تربت حیدریه گفت: به دلیل حمله دشمن آمریکایی - صهیونی به خطوط ریلی در مسیر ایستگاه ابومسلم در پنجاه و پنج کیلومتری مشهد، و اختلال در حرکت قطارها به سمت مشهد، مسافرانی که از سمت جنوب کشور عازم مشهد هستند، در این ایستگاه از قطار تخلیه میشوند.
وی افزود : از صبح امروز تاکنون ۳۵۰ مسافر، پذیرایی و با اتوبوس اعزام شدند و ۳۵۰ مسافر دیگر بعد از رسیدن قطار بعدی عازم مشهد خواهند شد تا در مراسم بدرقه آقای شهید امت در مشهد شرکت کنند.
فرشادی نیا، گفت: برنامه ریزی لازم برای جابجایی مسافران قطارهای متوقف شده در این مسیر، از طریق ناوگان مسافری جادهای به مشهد مقدس انجام شده است.
ساعت ۳ و ۵ دقیقه بامداد امروز خطوط ریلی در مسیر ایستگاه ابومسلم در پنجاه و پنج کیلومتری مشهد، دچار اختلال بر اثر حمله دشمن آمریکایی صهیونی شد که باعث توقف قطارها در این مسیر شد.