به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد از تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی خبر داد و گفت: در ادامه اجرای طرح‌های نظارتی، بازرسان بهداشتی دامپزشکی در بازرسی شبانه از یکی از واحدهای توزیع مرغ کشتار روز در شهر یاسوج، موفق به شناسایی محموله‌ای غیربهداشتی شدند.

ابراهیم توکل افزود: در این بازرسی، ۲۵۰ کیلوگرم مرغ کشتار روز که تاریخ مصرف آن منقضی شده بود، پیش از ورود به چرخه مصرف و عرضه به شهروندان شناسایی، ضبط و با رعایت ضوابط بهداشتی معدوم شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت غذایی شهروندان از اولویت‌های اصلی دامپزشکی است، ادامه داد: نظارت مستمر بر زنجیره تولید، حمل، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی با هدف صیانت از سلامت عمومی به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد و با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قانونی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی، به مشخصات محصول، تاریخ تولید و تاریخ انقضا توجه کنند و از خرید محصولات فاقد هویت و مجوز بهداشتی خودداری کنند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در زمینه عرضه فرآورده‌های خام دامی، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.