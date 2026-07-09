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رئیس سازمان سینمایی کشور گفت: گروههای مستندساز و فیلمبردار در مسیر تشییع از تهران تا مشهد مستقر شدهاند تا این رویداد تاریخی را روایت و ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رائد فریدزاده با حضور در خیمه هنر و رسانه واقع در میدان شهدای مشهد در جمع خبرنگاران گفت: به عنوان یک شخص و نه صرفاً یک مسئول، وقتی در مسیر حرکت مردم قرار میگیرم و این تنوع لهجهها، فرهنگها و رنگارنگی حضور هموطنان از سراسر ایران را میبینم، احساس غرور و در عین حال تأثر میکنم. این حضور گسترده برای بدرقه آخر رهبر شهید، صحنهای تاریخی را رقم زده که بیتردید در حافظه جمعی ملت ایران ماندگار خواهد شد.
او با قدردانی از همه عوامل اجرایی و دستاندرکاران برگزاری مراسم، ادامه داد: باید از تمام کسانی که با تلاش شبانهروزی زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم را فراهم کردهاند، قدردانی کرد. این همکاری گسترده موجب میشود یکی از مهمترین وقایع تاریخی معاصر کشور به بهترین شکل برگزار و در ذهن مردم ثبت شود.
رئیس سازمان سینمایی با تأکید بر اهمیت ثبت تصویری این رویداد تاریخی گفت: همزمان با برگزاری این مراسم، جمع زیادی از فیلمسازان، مستندسازان و کارگردانان در حال روایت و ثبت لحظههای این حضور مردمی هستند. نهادها و مؤسسات مختلف فرهنگی و هنری نیز تلاش میکنند بخشهایی از این جریان عظیم مردمی را برای تاریخ ثبت و ماندگار کنند.
فریدزاده افزود: سازمان سینمایی نیز با بهرهگیری از ظرفیت دو مجموعه تخصصی خود، یعنی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و انجمن سینمای جوانان ایران، گروههای متعددی از فیلمبرداران و مستندسازان را به مناطق مختلف اعزام کرده است که این رویداد را در قالب آثار مستند کوتاه و بلند ثبت و مستندسازی کنند.
وی افزود: همکاران ما در این دو مجموعه طی روزهای اخیر با تمام توان در مسیر ثبت این واقعه تاریخی فعالیت کردهاند و تلاش دارند روایت جامعی از این مراسم را از تهران، قم، نجف، کربلا و در نهایت مشهد، به عنوان آخرین منزلگاه این مسیر، تهیه و ماندگار کنند.