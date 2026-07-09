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مدیرکل نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، از اجرای برنامه جامع پایش و کنترل کیفیت آب شرب همزمان با برگزاری آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر مشهد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمد منتظری با اشاره به اهمیت تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی اظهار کرد: اکیپهای عملیاتی مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب مشهد با حضور مستمر در مواکب، مسیرهای خدمترسانی، محلهای آبگیری و نقاط استقرار تانکرهای آبرسان، عملیات کلرسنجی، نمونهبرداری، پایش و کنترل مستمر کیفیت آب شرب را بهصورت شبانهروزی انجام خواهند داد.
منتظری افزود: با هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، پنج آزمایشگاه سیار از شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، یزد و سیستان و بلوچستان به مشهد اعزام شدهاند و بر اساس جانمایی انجامشده، در مسیرهای مراسم تشییع مستقر خواهند شد تا فرآیند پایش و کنترل کیفیت آب با حداکثر دقت و سرعت انجام شود.
مدیرکل نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه بازدیدهای مشترک با کارشناسان مراکز بهداشت نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: تمامی تانکرهای آبرسان پس از آبگیری و انجام کنترلهای کیفی، با حضور نمایندگان مراکز بهداشت، مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب، حراست و مدیریت بحران پلمب و برای هر تانکر صورتجلسه تنظیم میشود تا آب شرب توزیعی با بالاترین استانداردهای بهداشتی در اختیار زائران قرار گیرد.
او تأکید کرد: صنعت آب و فاضلاب کشور با بسیج تمامی ظرفیتهای تخصصی و آزمایشگاهی، بهصورت مستمر بر کیفیت آب شرب توزیعی در طول برگزاری این رویداد ملی نظارت خواهد داشت و حفظ سلامت شهروندان و زائران را اولویت اصلی خود میداند.