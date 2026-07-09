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مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید در شهرهای مختلف خوزستان برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با مراسم تشییع قائد شهید امت، حضرت امام خامنهای (ره) در شهرهای نجف و کربلا مراسمهای بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهرهای مختلف خوزستان برگزار شد.
مردم انقلابی خوزستان در این مراسمها با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع) و امام مجاهد شهید، ضمن بیعت مجدد با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، بر ادامه راه امامین انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنهای (ره) تاکید کردند.