فیلم‌های سینمایی «بازمانده»، «پرواز در شب»، «طفلان مسلم» و «شیار ۱۴۳»، با مضامین مقاومت، دفاع مقدس، عاشورا و مظلومیت مردم فلسطین امروز از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «بازمانده» به کار گردانی سیف الله داد، ساعت ۱۷ پخش می شود.

این فیلم با بازی سلما بصری، بسام کوسا، جمال سلیمان، حیانا عید، صباح برکات به تجاوز صهیونیست‌ها به فلسطین و اشغال فلسطین به زور سلاح در ۱۹۴۸ می‌پردازد.

فیلم سینمایی «پرواز در شب» به کارگردانی رسول ملاقلی پور، ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: یک گردان نیرو‌های ایران در محاصره قرار می‌گیرد و ارتباط آن با قرارگاه مرکزی قطع می‌شود چهار نفر از رزمندگان گردان انتخاب می‌شوند تا برای درخواست کمک خود را به قرارگاه برسانند از آن میان سه تن کشته می‌شوند و یکی خود را به قرارگاه می‌رساند. فرمانده گردان نیز برای تهیه آب آشامیدنی سربازان زخمی، محاصره دشمن را می‌شکند، اما کشته می‌شود. قوای کمکی سر می‌رسد و.

فرج‌الله سلحشور، علی یعقوب‌زاده، تاجبخش فنائیان، جعفر دهقان، مصطفی لاجوردی، کامران نوروز، اکبر نیکرو و سید جواد هاشمی در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه نمایش فیلم «طفلان مسلم» به کارگردانی سید مجتبی یاسینی را ساعت ۲۱ پخش می کند.

در «طفلان مسلم» که به همت شبکه نمایش در قالب فیلم پخش می‌شود، شهرام عبدلی، جهانگیر الماسی، آذر سماواتی، امیررضا زادسر، شمسی فضل‌الهی، محمد احسان عارف بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: محمد و ابراهیم فرزندان کوچک مسلم بن عقیل پسرعموی امام حسین علیه‌السلام هستند. آنها پس از واقعۀ کربلا اسیر می‌شوند، اما در راه می‌گریزند و به کوفه می‌رسند؛ کوفه‌ای که پر از عهدشکنی، نیرنگ، دروغ‌گویی و قساوت است. طفلان مسلم در این شهر نفرین‌شده غریب هستند و مانند پدرشان کسی نیست که به آنها کمک کند...

فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» به کارگردانی نرگس آبیار هم ساعت ۲۳ پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: یونس پسر الفت با عده‌ای از جوانان روستا کار در کارخانه مس کرمان را رها می‌کنند تا عازم جبهه شوند. پس از مدتی ارتباط یونس با خانه قطع می‌شود و همه حدس می‌زنند که او اسیر شده است. اسرا آزاد می‌شوند و باز هم خبری از یونس نیست. الفت بیقرار پسرش از هر کس و هر جا نشانی او را می‌گیرد. عاقبت تماس می‌گیرند و می‌گویند که خبری از یونس در راه است. الفت خانه را آب و جارو می‌کند اما.

مریلا زارعی، گلاره عباسی، مهران احمدی و جواد عزتی در فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» ایفای نقش کرده‌اند.