به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سید محمد موسوی فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت به عنف طلاجات از یک بانوی ساکن دهدشت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی با همکاری مأموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، چهار نفر از عاملان این سرقت را در محل اختفای آنان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه متهمان در بازجویی‌های تخصصی و در مواجهه با مستندات پلیس به ارتکاب سرقت به عنف و طلای حدود ۱۸ گرمی اعتراف کردند، گفت: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهمان برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.