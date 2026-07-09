نیرو‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد، جوان ۱۷ ساله سقوط را از چاه خارج کرده و جان او را نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری میبد اعلام کرد که صبح امروز، در پی اعلام گزارش سقوط یک جوان ۱۷ ساله در یک حلقه چاه واقع در شهرک شهدا، نیرو‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

در این عملیات، آتش‌نشانان ایستگاه شهید سلیمانی و ایستگاه شهید کاظمی با حضور ۵ آتش‌نشان و اعزام ۲ دستگاه خودروی امداد و نجات در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.

نیرو‌های عملیاتی با اجرای عملیات تخصصی امداد و نجات و رعایت کامل اصول ایمنی، نسبت به دسترسی و خارج کردن فرد حادثه‌دیده از داخل چاه اقدام کردند و پس از انجام اقدامات اولیه، مصدوم برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد از شهروندان درخواست می‌کند در محل‌های دارای چاه، گودال و حفاری، نکات ایمنی را به‌طور کامل رعایت کرده و در مواقع اضطراری، با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.