تیم فنی صدا و سیمای خراسان جنوبی با هدف پوشش حداکثری، باکیفیت و سریع مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، زیرساخت‌های فنی خود را در مشهد مقدس تقویت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون فنی صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: در راستای تحقق مأموریت رسانه‌ای برای بازتاب گسترده و بی‌وقفه آیین وداع و تشییع، تیم فنی شبکه خاوران با استقرار سامانه‌های پیشرفته، بستر ارتباطی ویژه‌ای را برای خبرنگاران و تولیدکنندگان محتوا ایجاد کرده است.

موسوی با تأکید بر ضرورت سرعت در انتشار گفت: علاوه بر تجهیزات تصویربرداری، سامانه‌های تدوین سیار (پرتابل) و اینترنت پرسرعت اختصاصی را در محل استقرار تیم‌های خبری در مشهد مقدس راه‌اندازی کردیم.

وی گفت: این اقدام راهبردی به خبرنگاران و گزارشگران اجازه می‌دهد تا بلافاصله پس از ضبط گزارش‌ها و مصاحبه‌های میدانی، مراحل تدوین و ارسال فایل‌ها را در محل انجام داده و محتوا را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای پخش در بخش‌های خبری و شبکه‌های سراسری مخابره کنند و تازه‌ترین تصاویر و گزارش‌ها را بدون تأخیر در اختیار مخاطبان قرار دهد.