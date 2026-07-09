به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، هواشناسی پیش‌بینی کرد امروز و فردا به ویژه در ساعات بعدازظهر، شاهد افزایش ابر و وزش باد‌های جنوبی به دلیل گذر متناوب این امواج هستیم.

سمت و سوی جنوبی بادها، در برخی مناطق به ویژه مناطق دشتیِ استان، خیزش گرد و خاک محلی را به دنبال خواهد داشت.

دمای هوای استان نیز تا شنبه افزایشی است؛ این افزایش، فردا جمعه محسوس‌تر خواهد بود.

طی ۲۴ ساعت گذشته بیشینه دمای هوا در گرمترین زمان روز، به میزان ۴۰ درجه سانتیگراد در بوئین‌زهرا و کمینه دما در خنک‌ترین ساعت شبانه‌روز به میزان ۱۷ درجه در قزوین ثبت شد.