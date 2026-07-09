پخش زنده
امروز: -
مردم کرمان در ادامه آیینهای شبانه بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، با حضور گسترده در گلزار شهدای کرمان، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی، بر ادامه راه شهدا و حفظ وحدت و اقتدار کشور تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، مردم شهیدپرور کرمان در شبی دیگر از مراسمهای مردمی بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، با حضور پرشور در گلزار شهدای کرمان، بار دیگر صحنهای از همدلی، وفاداری و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای انقلابی، قرائت دعا و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، اعلام کردند که راه رهبر شهید انقلاب با وحدت، همبستگی و ایستادگی ملت ایران ادامه خواهد یافت.
حاضران در این مراسم، با تأکید بر اینکه شهادت، اراده ملت ایران را برای دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی مستحکمتر کرده است، بر حفظ استقلال، عزت و اقتدار کشور و تداوم مسیر شهدا تأکید کردند.
این آیین با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، جوانان و نیروهای جهادی برگزار شد و شرکتکنندگان با روشن کردن شمع، قرائت زیارت عاشورا و نوحهخوانی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای کشور را گرامی داشتند.
مراسمهای مردمی بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در کرمان همچنان با حضور گسترده مردم در نقاط مختلف استان ادامه دارد.