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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری از برگزاری آیین های بزرگداشت رهبر شهید در استان خبر داد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،عبدالعلی ارژنگ با اشاره ه به حضور گسترده مردم از دستگاههای مختلف خواست با بسیج ظرفیتهای خود، زمینه حضور منسجم هیئتهای مذهبی، جامعه ورزش، فرهنگیان، دانشآموزان، اصناف و بازاریان را در مراسمها فراهم کنند.
وی از برگزاری سوگواری امام شهید فردا همزمان با سراسر کشور در مصلاهای مراکز شهرستانها خبر داد.
وی همچنین خواستار تمرکز سخنرانیها بر محور وحدتآفرینی و انسجام اجتماعی، تأمین امکانات پشتیبانی، امنیت، خدمات امدادی، مدیریت ترافیک و پارکینگ شد.