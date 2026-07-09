به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید تمرینات تیم‌های ملی کاراته در دو بخش مردان و زنان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا از جمعه ۱۹ تیر در تهران آغاز می‌شود و تا ۲۶ تیر ادامه دارد.

بر این اساس اردوی مردان در خوابگاه نصرت و اردوی زنان در آکادمی ملی المپیک تهران برپا می‌شود.

در بخش مردان، مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم، علی‌اصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم، محمود نعمتی در وزن ۸۴+ کیلوگرم و در بخش بانوان فاطمه‌زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم، آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۸- کیلوگرم نفرات تیم کومیته اعزامی به بازی‌های آسیایی را تشکیل می‌دهند.