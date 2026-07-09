به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی سرخوش گفت: امسال تاکنون ۱۵ کشاورز که اقدام به آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی داشتند به مراجع قضایی معرفی شدند.

او تصریح کرد: به منظور جلوگیری از انجام کشت دوم و همچنین آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی چندین دوره آموزشی برای کشاورزان برگزار شده و به دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی روستا‌ها هم اعلام شده است تا این موضوع در روستا‌ها به صورت مستمر رصد و کنترل شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد با اشاره به پیامد‌های زیست‌محیطی آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی گفت: این اقدام موجب از بین رفتن موجودات مفید خاک، کاهش حاصلخیزی و آسیب به بافت خاک می‌شود و آثار نامطلوبی بر تولید محصولات کشاورزی در سال‌های آینده خواهد داشت.

علی سرخوش افزود: همچنین کشاورزانی که اقدام به کشت دوم کنند، هیچ‌گونه خدمات و حمایت‌های جهاد کشاورزی را دریافت نخواهند کرد و از همه بهره‌برداران خواست با رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی، در حفظ منابع خاک و آب همکاری کنند.

مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان اسدآباد هم گفت: بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک، آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی جرم بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.

مجید اسکندری افزود: پارسال۱۱ پرونده مربوط به آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی در شهرستان اسدآباد تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.